Fnac Darty : La protection d'écran XFORCE de WeFix, lauréat du concours « Elu Produit de l'Année 2021

Communiqué de presse - 9 février 2021

La protection d'écran XFORCE de WeFix,

lauréat du concours « Elu Produit de l'Année 2021 »

WeFix, leader français de la réparation express de smartphones, annonce que sa solution XForce a été récompensée au concours « Elu Produit de l'Année 2021 »* le 7 janvier. Plébiscitée par les consommateurs au travers de l'étude indépendante réalisée par la société Nielsen et largement saluée pour ses performances lors de tests en situation, XFORCE se présente aujourd'hui comme la protection d'écran la plus appréciée et la plus efficace contre les aléas auxquels les appareils sont confrontés au quotidien.

Les appareils électroniques connaissent des chutes et des casses régulières. En témoigne une étude** réalisée par WeFix, qui dévoile que 62% des Français ont déjà cassé l'écran d'au moins un de leurs smartphones, tableBes ou encore PC. Un Fers d'entre eux admet même avoir déjà cassé un écran moins d'un mois après l'acquisiFon du produit.

Faire protéger nos écrans est donc une habitude indispensable à adopter afin d'allonger la durée de vie des appareils électroniques. C'est dans ceBe opFque que WeFix a développé une protecFon d'écran permeBant de les protéger contre les casses, les rayures et autres usures liées à une uFlisaFon quoFdienne. Ce film de protecFon auto-cicatrisant consFtué de polymères à mémoire de formes, absorbe les chocs en restant invisible et est ultra- résistant. Les films XFORCE sont réalisés sur mesure afin de s'adapter à chaque écran jusqu'à 13 pouces et assurent une protecFon maximale tout en préservant la technologie tacFle des appareils.

XFORCE An)bactérien

Afin de limiter la proliféraFon des bactéries tout en garanFssant un usage intense, WeFix s'est appliqué à développer une nouvelle version anFbactérienne de sa protecFon sur mesure desFnée aux smartphones.

Testée par un laboratoire indépendant, l'acFon anFbactérienne de XFORCE élimine 99,99% des bactéries*** et n'altère en rien les capacités de protecFon des films XFORCE classiques.

Disponible dans l'ensemble des espaces WeFix au prix de 29,90€ pour XFORCE et 34,90€ pour XFORCE AnBbactérien. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wefix.net.

*Étude et test réalisés sur XFORCE An5bactérien par Nielsen/treetz sur un total de plus de 15.000 consommateurs en France, fin 2020 - poyfrance.com **Enquête réalisée par YouGov France pour WeFix en décembre 2020, sur un panel de 1 016 personnes représenta5ves de la popula5on na5onale française âgée de 18 ans et plus.

***Les tests réalisés par le laboratoire indépendant SGS selon la norme ISO 22196 démontrent l'efficacitédu film XFORCE An5bactérien sur les bactéries : Staphylococcus Aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneunomiea, Pseudomonas aeruginosa.

propos de WeFix - Depuis 2012, WeFix s'est donné pour mission de lutter contre l'obsolescence programmée des smartphones et tablettes en proposant des services de réparation et de reconditionnement performants, disponibles en magasin et via le site www.wefix.net

CONTACTS PRESSE

Agence Marie-Antoinette- Simon Dalmont wefix@marie-antoinette.fr- 01 55 04 86 40

À propos de Fnac Darty :

Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribu8on de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 24 000 collaborateurs, dispose à fin 2019 d'un réseau mul8-format de 880 magasins, dont 710 en France, et se posi8onne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires pro forma de 7.349Mds€.