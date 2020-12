Fnac Darty : Les enseignes Fnac et Darty proposent leur sélection Noël de dernière min

L'iconoclaste Albert Dupontel est à l'honneur dans ce coffret 6 films avec Au revoir là- haut, Bernie, Le Vilain, Le créateur, 9 mois ferme, et Enfermés dehors.

Sept ans après La Tectonique des plaques, Margaux Motin signe son grand retour et reprend avec humour et émotion le fil du récit de son parcours de femme moderne, toujours en quête d'épanouissement personnel et de connaissance de soi.

Dans l'Ohio des années 1960, le destin sombre et lumineux de Betty Carpenter, née d'une mère blanche et d'un père cherokee.

Afin de guider leurs clients lors de leurs achats de cadeaux de Noël de dernière minute, Fnac et Darty proposent une sélection élaborée par les experts des deux enseignes, qui sauront satisfaire petits et grands. En tant qu'acteur culturel incontournable, la Fnac accorde une place de choix à la culture dans cette sélection de Noël et met à l'honneur les artistes présents sur LaClaqueFnac.com, son espace culturel digital lancé en octobre dernier. Les catalogues Noël Fnac et Fnac Kids sont à retrouver ici.

Les enseignes Fnac et Darty proposent leur sélection Noël de dernière minute

Dès 1 an.

Des pièces en bois colorées pour apprendre aux plus jeunes à reconnaître les lettres de l'alphabet. Elles développent également la motricité des plus petits.

Un Noël pour les plus petits !

La série Super Mario Party débarque sur Nintendo Switch avec un gameplay et des mini-jeux survoltés pour tous ! Un bon moyen de se divertir entre amis et en famille.

3 ans et plus

Complété d'un livre disque de 32 pages personnalisables avec 2 planches de stickers et 1 poster, Aimée de Julien Doré, retrace avec émotion les amours de sa vie.

PETIT VAMPIRE- COFFRET 1 À 3

RUE DE SÈVRES

Edition spéciale Fnac

l'occasion de la sortie du film d'animation, la Fnac propose un coffret exclusif reprenant les trois bandes dessinées qui racontent les diverses aventures que parcourent Petit Vampire et son nouveau copain Michel.

Prix : 39€

Prix : 39€ découvrir, Joann Sfar dans L'Avant-Claque sur LaClaqueFnac.com

Un Noël gourmand !

RACLETTE LAGRANGE 8 TRANSPARENCE

LAGRANGE

L'appareil à raclette Lagrange Transparence pour 8 personnes surprend avec son élégance et sa transparence. Il permet de satisfaire invités et familles avec son design moderne, épuré et original.

Prix : 79€99

Disponible sur Fnac.comet Darty.com

MACHINE À GÂTEAUX TEFAL CAKE FACTORY

TEFAL

La machine à gâteaux Tefal Cake Factory aide à préparer de délicieuses recettes sucrées avec une maîtrise parfaite et sans effort. Avec ses 5 programmes automatiques intelligents et son application mobile et gratuite, cette machine à gâteaux est la garantie d'un résultat parfait pour toutes les envies gourmandes.

Prix : 129€99

Disponible sur Fnac.comet Darty.com

Un Noël qui roule !

XIAOMI AIR PUMP COMPRESSEUR

XIAOMI

Adapté aux nouvelles problématiques de mobilité, l'Air Pump Compresseur est un gonfleur électrique permettant de gonfler sans prise de courant les roues de multiples produits : vélos, scooters, ou encore de voitures. Il dispose également d'un arrêt automatique, de lumières LED et d'un port Micro USB.

Prix : 49€99

Disponible sur Fnac.comet Darty.com

HOVERBOARD HOVERDRIVE NEXT 6.5 + HOVERKART URBANGO

HOVERDRIVE + URBANGO

Disponible en plusieurs coloris, l'Hoverboard Next 6,5 détient une autonomie de 10km, d'une vitesse maximale de 22km/h, d'un auto-stabilisateur intelligent et de lumières LED. Le tout accompagné de son Kart à 1€ au lieu de 49€99, qui permet de le transporter.

Prix Hoverboard : 189€99 jusqu'au 31/12 puis 199€99.

Prix Kart : 1€ jusqu'au 31/12 puis 49€99 sur le site Fnac.com.

Disponible sur Fnac.comet Darty.com

