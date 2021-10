Fnac Darty : Les événements culturels d'octobre des Fnac parisiennes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE JEUDI 7 OCTOBRE 2021 LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS D'OCTOBRE DES FNAC PARISIENNES Après une rentrée littéraire riche en événements, la Fnac est ravie d'accueillir de nouvelles rencontres, séances de dédicaces et mini-concerts au sein de ses magasins parisiens, pour le mois d'octobre. L'Action culturelle de la Fnac invite ainsi le grand public à découvrir ou redécouvrir ses artistes préférés. Pour le mois d'octobre, les Fnac parisiennes présenteront la programmation suivante : EXPOSITION LE PETIT NICOLAS EXPOSITION - FNAC PARIS TERNES DU LUNDI 4 OCTOBRE AU MERCREDI 20 OCTOBRE La Fnac des Ternes a le plaisir d'accueillir l'exposition photo du célèbre dessinateur humoriste Jean-Jacques Sempé agrémentée des textes de Goscinny à l'occasion de la sortie du film Le trésor du Petit Nicolas, le 20 octobre 2021. Le Petit Nicolas, créé en 1959 par deux humoristes de génie, René Goscinny et Jean Jacques Sempé, fait désormais partie du patrimoine culturel. Plusieurs générations et des millions d'enfants ont découvert le plaisir de la lecture avec les aventures de ce petit écolier. Best-seller international, ses aventures sont traduites dans 45 pays. MUSIQUE P O U P I E MINI-CONCERT - FNAC PARIS TERNES MERCREDI 13 OCTOBRE À 18H00 La chanteuse Poupie sera présente à Fnac des Ternes à l'occasion de la sortie de son album Enfant Roi. Après une participation à la huitième édition de The Voice, la jeune chanteuse lyonnaise a rapidement conquis le cœur de son public avec des titres empreints de son énergie et de sa bonne humeur communicative. Entre reggaeton, bossa nova et pop française, Poupie a réussi à créer un son qui lui ressemble, en parfaite harmonie avec sa voix puissante et légèrement cassée. GAUTIER CAPUÇON MINI-CONCERT - FNAC PARIS TERNES JEUDI 14 OCTOBRE À 18H00 Après le succès de l'album Emotions, disque d'or en France et meilleure vente classique de 2020, le violoncelliste Gautier Capuçon invite son public à découvrir Souvenirs, son nouveau triple album anniversaire composé d'un nouvel album inédit enregistré fin 2020 à Paris. Il est augmenté de 2 CD, réunissant les plus beaux souvenirs musicaux de ses vingt années passées en studio et sur scène, qu'il a soigneusement sélectionnés (Méditation de Thaïs, Hymne à l'amour, Après un rêve, Le cygne, Salut d'amour, les plus beaux concertos pour violoncelle…). PHILIPPE JAROUSSKY & THIBAUT GARCIA MINI-CONCERT/DÉDICACE - FNAC PARIS TERNES MARDI 26 OCTOBRE À 18H00 Philippe Jaroussky & Thibaut Garcia : La rencontre exceptionnelle entre une voix et une guitare. Un voyage poétique à travers les siècles par le contre-ténor Philippe Jaroussky et le guitariste Thibaut Garcia, de Purcell à Barbara, de Caccini à Luiz Bonfa,

LIVRE BERNARD WERBER RENCONTRE/DÉDICACE - FNAC PARIS TERNES MERCREDI 6 OCTOBRE À 18H00 Bernard Werber, connu pour La Trilogie des Fourmis et ses nombreux romans, viendra présenter son dernier livre La Prophétie des Abeilles à la Fnac des Ternes. Depuis la nuit des temps, les abeilles détiennent le secret du destin de l'Humanité. Ce secret est annoncé dans une prophétie écrite à Jérusalem il y 1000 ans par un chevalier templier. Mais sa trace est perdue, et pour la retrouver, il faudra remonter dans le temps, traverser époques et continents, affronter tous les dangers. Êtes-vous prêts à payer ce prix pour sauver votre futur ? Une histoire inouïe, une véritable explosion de l'imagination : Bernard Werber à son meilleur ! T R Y O ET BERTRAND DICALE RENCONTRE/DÉDICACE - FNAC PARIS CHAMPS ELYSÉES JEUDI 7 OCTOBRE À 18H00 Bertrand Dicale et le groupe Tryo viendront à la rencontre de leur public à l'occasion de la parution du livre Tryo, le chant des possibles. Avec ce livre, Bertrand Dicale signe un récit polyphonique qui expose les ressorts du succès persistant de Tryo, tout comme les secrets d'une aventure humaine et artistique surprenante, complexe, parfois douloureuse mais toujours lumineuse. FRANCIS HUSTER RENCONTRE - FNAC BERCY VILLAGE VENDREDI 08 OCTOBRE À 18H00 Francis Huster, l'acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste présentera son Dictionnaire amoureux de Molière. Sous cet angle, l'originalité de Molière apparaît avec une évidence et une simplicité nouvelle : les milliers d'ouvrages brillants qui lui ont été consacrés ont eu tendance à estomper les intentions du dramaturge, à force d'interprétations conceptuelles, morales, esthétiques ou historiques. Ce retour amoureux au Molière des origines, qui est le Molière de toujours et de demain, est celui que propose ici le 463e Sociétaire de la Comédie française, Francis Huster. La saignée… Une plongée dans un monde où chacun doit affronter ses démons. Avec ce 10ème roman, l'auteur confirme son style addictif, violent et redoutablement efficace, plébiscité par les lecteurs. Est-ce que tu aimes ? » clame le site web sous la photo d'un cadavre mutilé. Sur le darknet, il existe des espaces interdits au commun des mortels où les voyeurs de la pire espèce assouvissent leurs pulsions. AMÉLIE NOTHOMB RENCONTRE/DÉDICACE - FNAC PARIS MONTPARNASSE JEUDI 14 OCTOBRE À 17H00 Amélie Nothomb sera l'invitée de la Fnac Montparnasse à l'occasion d'une rencontre littéraire autour de son dernier roman Premier Sang, suivie d'une séance de dédicaces. Après son premier roman Hygiène de l'assassin paru en 1992, Amélie Nothomb s'est imposée comme une écrivaine singulière. En 1999, elle obtient avec Stupeur et tremblements le Grand Prix de l'Académie française.

D I G L E E DÉDICACE - FNAC PARIS FORUM DES HALLES SAMEDI 16 OCTOBRE À 15H00 Maureen Wingrove (Diglee) est une illustratrice, autrice de bande dessinée et romancière française. Elle a récemment publié Libres, puis Baiser après #MeToo (avec Ovidie). Elle est également passionnée de poésie et de littérature. travers son ouvrage Je serai le feu , Diglee réunit cinquante poétesses et propose pour chacune d'entre elles une illustration, une biographie et une sélection de ses poèmes préférés. JUJU FITCATS DÉDICACE - FNAC PARIS CHAMPS ELYSÉES SAMEDI 23 OCTOBRE À 15H00 Après un premier livre de recettes gourmandes adaptées à son activité physique, la célèbre YouTubeuse Juju Fitcats revient avec un ouvrage plus personnel dans lequel elle livre ses astuces, conseils et habitudes. Sous forme de petits billets perso ou de pages conseils plus détaillées et illustrées de photos, elle partage ainsi : sa morning routine pour attaquer du bon pied (même quand on n'est pas du matin), ses recommandations pour trouver le bon équilibre entre alimentation et activité physique, ses idées pour apprendre à se détacher du regard des autres et s'accepter, ses coups de gueule sur des sujets qui lui tiennent à cœur, et encore pleins d'autres conseils… ISABELLE LE NOUVEL DÉDICACE - FNAC PARIS BEAUGRENELLE SAMEDI 23 OCTOBRE À 16H00 Isabelle Le Nouvel révèle son roman La femme qui n'aimait plus les hommes qui met la lumière sur une femme dont la vie paisible vue d'extérieur n'est en réalité qu'un mirage. Jeanne va rassembler ce qui lui reste de forces pour s'extraire enfin de la relation aussi toxique que violente qu'elle a avec son mari. Ce sursaut vital fait ressurgir en elle le souvenir d'autres violences, qu'elle n'a eu de cesse de vouloir refouler sa vie durant. Jeanne comprend qu'elle devra emprunter à rebours, et seule, le chemin plein de déni sur lequel elle avait toujours refusé de retourner. Mais la route sur laquelle elle s'engage mêlera la violence du présent à celle du passé... RÉMI REVERCHON DÉDICACE - FNAC PARIS SAINT-LAZARE SAMEDI 23 OCTOBRE À 16H00 Grand amoureux des USA, où il vécut longtemps et voyage souvent, Rémi Reverchon, emmène ses lecteurs avec lui dans les 28 villes et 30 franchises de NBA ! Boston, New York, Miami, Dallas, Denver, Chicago, Los Angeles... Adressé à tous les passionnés de basket comme aux fans de voyage, de roadtrips et de "l'American way of life", ce livre, magnifiquement illustré, plongera les lecteurs dans la richesse de la NBA et des USA en général. BD GOLDORAK RENCONTRE/DÉDICACE - FNAC PARIS MONTPARNASSE VENDREDI 15 OCTOBRE À 18H00 Les auteurs de Goldorak dévoilent leur dernière bande dessinée. La guerre entre les forces de Véga et Goldorak est un lointain souvenir. Actarus et sa soeur sont repartis sur Euphor tandis qu'Alcor et Vénusia tentent de mener une vie normale. Mais, des confins de l'espace, surgit le plus puissant des golgoths : l'Hydragon. Alors que le monstre de l'ultime Division Ruine écrase les armées terriennes, les exigences des derniers représentants de Véga sidèrent la planète : sous peine d'annihilation totale, tous les habitants du Japon ont sept jours pour quitter leur pays et laisser les envahisseurs coloniser l'archipel. Face à cet ultimatum, il ne reste qu'un dernier espoir... Goldorak. »

MARIE PAPILLON ET BLANCHE SABBAH DÉDICACE - FNAC PARIS PARIS TERNES VENDREDI 20 OCTOBRE À 18H00 Marinette est une bande dessinée écrite par Marie Papillon et illustrée par Blanche Sabbah mettant en scène Marinette, une petite fille de 8 ans qui pose des questions à sa mère Marie. À travers 20 histoires courtes, Marie Papillon aborde avec humour et bienveillance des sujets de société à expliquer à son enfant : consentement, homosexualité, masturbation, deuil, allaitement, handicap... Destiné aux adultes, parents et enfants, ce livre est avant tout pensé comme un moment de partage et de transmission et est un outil de dialogue ludique et pédagogique. PHILIPPE OGAKI & ZIMRA RENCONTRE LITTÉRAIRE - FNAC PARIS MONTPARNASSE VENDREDI 22 OCTOBRE À 17H00 Les auteurs Philippe Ogaki et Zimra rencontreront leur public autour de leur BD respective Astra Saga T.1 et Les Mythics T.13. Astra Saga, est la rencontre de la science-fiction avec la mythologie nordique. Une série de space opera graphiquement ambitieuse et soutenue par un contenu en réalité augmentée encyclopédique. Les Mythics doivent réussir à travailler ensemble sinon ils courent à la catastrophe. Heureusement, grâce à la technologie de leur QG, ils peuvent se plonger dans un monde virtuel et s'entrainer sur des simulations plus vraies que nature. Le progrès est une bénédiction pour l'humanité lorsqu'il est entre de bonnes mains. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et La Paresse a le bras long. MORTELLE ADÈLE ÉVÉNEMENT - FNAC PARIS TERNES MERCREDI 27 OCTOBRE À 15H00 l'occasion de la sortie de la BD Show Bizarre! , la Fnac des Ternes est heureuse de recevoir Aldebert pour un showcase, suivi d'une rencontre et séance de dédicaces, avec à ses côtés Mr Tan et Dorothée Pousséo. Diane Le Feyer sera également présente pour réaliser une illustration en direct.

Pour son troisième livre collector, Mortelle Adèle crée l'évènement : elle se lance dans une aventure musicale et enregistre un disque. Forts du succès de leur première collaboration avec la chanson Poussez- vous les moches ! , Mr Tan et Aldebert poursuivent leur aventure musicale dans ce Show Bizarre qui dévoile une nouvelle facette de la personnalité de Mortelle Adèle et des personnages de la série, mais aussi le talent de parolier de son créateur.