Fnac Darty : Les nouveaux rendez-vous de La Claque Fnac

NEWS PRESSE

15 février 2021

La Fnac poursuit son rôle d'agitateur culturel et de soutien à la création artistique en proposant de nouveaux rendez-vous sur La Claque Fnac, son espace digital culturel.

À retrouver ce mois-ci, les coups de cœur culturels d'Abd Al Malik, une rencontre croisée entre les deux dernières lauréates du Prix Goncourt des Lycéens Karine Tuil et Djaïli Amadou Amal, deux révélations musicales Terrenoire et Videoclub et une immersion dans les coulisses de la création artistique du Prix BD Fnac France Inter.

DANS LES CLAQUES DU MOIS,

ABD AL MALIK DÉVOILE SES COUPS DE CŒUR MULTICULTURELS DU MOMENT

ABD AL MALIK, éminemment poète

Il compose, il rappe, il écrit et il réalise. Cet hiver, le touche-à-tout Abd al Malik publie son nouvel ouvrage : un essai baptisé Réconciliation. Un livre pensé comme une nouvelle page de son engagement pour une société plus juste. Où l'on retrouve la conviction de son premier texte, Qu'Allah bénisse la France, et la sensibilité qu'il déploie dans ses albums, du Face à face des cœurs à Gibraltar.

Pour ce nouveau rendez-vous Les Claques du mois, il revient sur le blues qui l'a frappé pendant l'année écoulée. Puis évoque Régis Debray, Charlie Kaufman, et son coup de cœur pour la série Lupin. Il nous confie aussi sa vision du « monde d'après » : après la pandémie, mais surtout après les luttes qui séparent les peuples et les êtres. Et nous invite à imaginer le récit collectif qui nous réunirait tous comme une main tendue. Une réconciliation par le verbe. Car au fond, pour lui, tout est question de mots et de poésie.

©D.R.

LES DEUX DERNIÈRES LAURÉATES DU PRIX GONCOURT DES LYCÉENS MÈNENT UNE INTERVIEW PASSERELLE DANS HÉRITAGE

DJAÏLI AMADOU AMAL et KARINE TUIL : femmes de lettres, femmes de combats

L'une est née dans le nord du Cameroun et s'applique à dénoncer la condition des femmes du Sahel. L'autre a grandi à Paris et plonge sa plume dans les difficultés de l'Occident contemporain. Djaïli Amadou Amal et Karine Tuil sont avant tout des romancières engagées. Pour Héritage, elles échangent sur leurs écrits, le mouvement #MeToo, leurs espoirs. Et sur ce Prix Goncourt des Lycéens qu'elles ont reçu toutes les deux : Karine Tuil en 2019 pour les choses humaines (éd. Gallimard), et Djaïli Amadou Amal en 2020 avec Les Impatientes (éd. Emmanuelle Collas). Deux livres sur les violences faites aux femmes, un sujet dont elles soulignent l'universalité. Pour elles, l'écriture consiste tout simplement à se lever et à dire « non »… que ce soit par le livre ou sur les réseaux sociaux. Pour que vive l'espoir d'un monde meilleur, tout simplement.

©D.R.

LUMIÈRE SUR LES COUPS DE CŒUR

JEUNES TALENTS MUSICAUX DE LA FNAC DANS LA CLAQUE DE DEMAIN ET SES SESSIONS ÉLECTRO ACOUSTIQUES

TERRENOIRE : liberté, fraternité

Raphaël et Théo Herrerias ont grandi ensemble, écouté de la musique ensemble, et mûri, toujours ensemble, leur projet commun : Terrenoire, un duo de chanson française innovant. Leurs plumes sensibles, à la fois sombres et solaires, s'épanouissent sur leur premier album Les Forces contraires. Un disque qui contient leur tube Jusqu'à mon dernier souffle, interprété live par les frangins à l'occasion de La Claque de demain.

©D.R. ©D.R.

Se présentant l'un et l'autre, les frères Herrerias témoignent devant notre caméra d'une belle complicité. Ils évoquent ainsi la naissance de leur album, leurs influences, leur histoire commune quant à l'apprentissage de la musique en famille. Et nous donnent envie de plonger dans leur œuvre, inspirée par « la mort, la mer, l'amour et la lumière ». Rien que ça !

VIDEOCLUB : tout en notes et en images

À l'occasion de la sortie de leur premier album Euphories, La Claque Fnac part à la rencontre de Videoclub. Alors Videoclub, c'est quoi ? Ou plutôt, c'est qui ? Ce sont Matthieu et Adèle, 19 ans. Elle a connu le succès dès 13 ans avec ses vidéos décalées sur YouTube, puis s'est tournée vers le cinéma, la musique... Lui est le fils de Régis Reynaud, guitariste professionnel et aujourd'hui producteur du duo. Quant au « quoi », Videoclub est un groupe électro pop aux influences rétro, mais revisitées dans un style très actuel… Et le succès est immédiat ! Ce qui n'empêche pas ce jeune duo en pleine ascension de bien garder les pieds sur terre. Ils nous expliquent dans La Claque de demain comment sont nés leurs premiers titres, les galères du tout premier concert, et nous font même un joli cadeau musical en live.

POUR RACONTE-MOI UN DESSIN,

MATHIEU BABLET REVIENT SUR SON ŒUVRE PRIMÉE LORS DU PRIX BD FNAC FRANCE INTER 2021

MATHIEU BABLET, la S-F dans la peau

Raconte-moi un dessin invite celles et ceux qui font la BD à raconter leur technique, leurs influences, leurs albums, le temps de la réalisation d'un dessin emblématique de leur œuvre.

Pour cet épisode de Raconte-moi un dessin, Mathieu Bablet, auteur de Carbone et Silicium et lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2021, exécute un dessin d'androïde dont il a le secret, tout en évoquant son œuvre foisonnante.

Après le lointain futur de Shangri-La (et sa critique du consumérisme), place à l'effondrement dans Carbone et Silicium. Mathieu Bablet met en scène deux androïdes en fuite dans ce one-shot ample et salué par les jurés du Prix BD Fnac France Inter. Pour Raconte-moi un dessin, le scénariste-dessinateur évoque pêle-mêle la genèse de ce nouvel album, son rapport au dessin, ses influences en matière de couleurs et d'ambiance, sans oublier ses projets. Carbone et Silicium, qui narre l'effondrement écologique de la planète et le rapport entre intelligence artificielle et humanité dans un futur proche, devrait être en effet suivi rapidement d'un nouveau one-shot de science-fiction, genre dans lequel Mathieu Bablet évolue comme un poisson dans l'eau.

©D.R.

Rendez-vous sur www.laclaquefnac.com

#LaClaqueFnac #RDVFnac

CONTACTS PRESSE

ALEXANDRA RÉDIN // 06 66 26 05 18 //alexandra.redin@fnacdarty.comAUDREY BOUCHARD // 06 17 25 03 77 //audrey.bouchard@fnacdarty.com