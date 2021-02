Fnac Darty : Nomination de Frédérique GIAVARINI au poste de Directrice générale de Nature & Découvertes

Ivry, le 10 février 2021

Nomination de Frédérique GIAVARINI au poste de Directrice générale de Nature & Découvertes

Le groupe Fnac Darty annonce la nomination de Frédérique Giavarini au poste de Directrice générale de Nature & Découvertes. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 11 mars 2021, et restera Secrétaire Générale du groupe Fnac Darty.

Frédérique Giavarini aura pour mission la poursuite du développement de Nature & Découvertes et son intégration au sein du groupe Fnac Darty. Elle aura également pour rôle de veiller à pérenniser le concept et l'engagement unique de Nature & Découvertes, fruit de l'audace et de la vision de la famille

Lemarchand, en faveur de la biodiversité, de l'éducation à la nature et du bien-être.

Frédérique Giavarini conservera ses missions actuelles de Secrétaire Générale au sein du Comex de Fnac Darty, recentrées sur la Responsabilité Sociétale et Environnementale et la Gouvernance du Groupe.

Diplômée de l'Institut Politique de Paris et d'un DEA d'économie appliquée, Frédérique Giavarini a débuté sa carrière dans le conseil, au sein de l'équipe Stratégie et Organisation d'Arthur Andersen puis de BearingPoint. En 2007, elle intègre le Groupe Fnac comme chef de projet à la direction de la Stratégie. Puis, en 2010, elle rejoint la direction de la marque et du marketing comme Directrice du Marketing de l'Offre et des Etudes, avant d'être nommée Directrice de la Stratégie et des Affaires Publiques en 2011. En 2014, elle devient Directrice des Ressources Humaines de la Fnac, et à l'été 2016 du groupe Fnac Darty. Depuis 2019, Frédérique Giavarini occupait le poste de Secrétaire Générale en charge des Ressources Humaines, de la Responsabilité Sociétale et Environnementale et de la Gouvernance du groupe Fnac Darty, et pilotait l'intégration des filiales Nature et Découvertes et WeFix au sein du Groupe.

Frédérique Giavarini succède à Antoine Lemarchand, qui a choisi de quitter ses fonctions de Directeur Général de Nature & Découvertes pour poursuivre de nouvelles aventures entrepreneuriales.

