Fnac Darty : Ouverture d'un nouveau magasin Fnac Travel à la Gare de Lyon Part Dieu

Communiqué de presse - 28 mars 2022

LA FNAC OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN AU FORMAT TRAVEL

AU SEIN DE LA GARE DE LYON PART DIEU

La Fnac renforce sa présence dans la région Rhône-Alpes et ouvre un nouveau point de vente au format Travel au sein de la Gare de Lyon Part-Dieu dans la Galerie Villette Sud. Ce magasin a ouvert ses portes ce lundi 28 mars.

Ce nouveau magasin Fnac est opéré en partenariat avec Lagardère Travel Retail France et s'étend sur une surface de vente de près de 260m2. Le magasin soigne particulièrement le parcours d'achat de ses clients à l'aide d'une équipe de 7 collaborateurs qui propose un accompagnement personnalisé autour des produits et services Fnac. Dès aujourd'hui, les clients peuvent retrouver différents univers produits de l'enseigne : téléphonie, son, micro-informatique, accessoires dédiés à la prise de vue et livres. Ce point de vente est enrichi d'un corner RELAY, proposant les essentiels du voyage.

« Nous sommes heureux d'ouvrir un nouveau point de vente dans la Gare de Lyon Part Dieu et d'offrir un large choix de produits tendances et connectés à nos futurs clients », explique Philippe Azerarak, directeur Exploitation Franchises Fnac.

Ce magasin bénéficie également de la politique d'adhésion de l'enseigne, les clients pouvant ainsi profiter de nombreux avantages.

Avec cette nouvelle ouverture, la Fnac renforce sa stratégie d'expansion et poursuit sa dynamique commerciale dans les gares et les aéroports en région à travers un concept de magasin innovant.

LA FNAC EN QUELQUES CHIFFRES • 222 magasins Fnac en France (91 intégrés et 131 franchisés)

• Lyon Part Dieu : 33ème magasin Fnac au format « Fnac Travel »

*Fnac Travel Lyon Part Dieu - Gare de Lyon Part Dieu - 5 Place Béraudier - Galerie Villette Sud - 69003 Lyon

Ouverture du lundi au dimanche de 7h à 21h

CONTACTS PRESSE

Agence Marie-Antoinette Teddy Eugeneteddy@marie-antoinette.fr- 07 66 59 58 37

À propos de Fnac Darty :

Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose à fin décembre 2021 d'un réseau multi-format de 957 magasins et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (plus de 27 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros, dont 26 % réalisé sur le canal Internet. Pour plus d'information :www.fnacdarty.com