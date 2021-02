Fnac Darty : Performances 2020 qui confirment la puissance du modèle omnicanal de Fnac Darty dans une année de crise inédite

Ivry, le 23 février 2021

Performances 2020 qui confirment la puissance du modèle omnicanal de Fnac Darty dans une année de crise inédite

Proposition de versement d'un dividende de 1€ par action au titre de 2020

Annonce du nouveau plan stratégique Everyday

 Chiffre d'affaires à 7 491M€ en 2020, en hausse de +1,9% en données publiées et +0,6% en données comparables1, grâce à des ventes en forte croissance au 4ème trimestre à +9,6% en données comparables1

 Très forte dynamique du digital en 2020 : croissance des ventes en ligne de plus de +55%, représentant 29% du chiffre d'affaires Groupe, et gain de plus de 5 millions de nouveaux clients actifs web

 Pertinence démontrée du modèle omnicanal avec une hausse du volume de commandes traitées en click & collect de près de 30% en 2020

 Résultat net part du Groupe des activités poursuivies à 96M€ en 2020, en baisse de -19M€ par rapport à 2019

 Réactivation de la politique de retour aux actionnaires avec la proposition de versement d'un dividende ordinaire de 1,00€ par action au titre de l'exercice 20202

 Tendance de chiffre d'affaires cumulé à la mi-février 2021 équivalente à celle du 4ème trimestre 2020

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « Je suis extrêmement fier du travail accompli par les équipes du Groupe tout au long de 2020 et de leur engagement face aux défis immenses qu'il a fallu relever. La force et la pertinence de notre modèle omnicanal nous ont permis de délivrer de solides performances sur cet exercice. Ces performances nous donnent aujourd'hui l'opportunité de procéder au remboursement, d'ici avril 2021, du Prêt Garanti par l'Etat obtenu en avril dernier auprès de nos banques. Je remercie une nouvelle fois les représentants de l'Etat et en particulier les équipes de Bercy pour la qualité des dispositifs proposés aux entreprises pour faire face au contexte exceptionnel de la crise Covid-19.

En outre, en accord avec la politique de distribution annoncée en février 2020, nous avons décidé de réactiver la politique de retour aux actionnaires avec la proposition de versement d'un dividende ordinaire de 1,00€ par action, dès cette année, au titre de l'exercice 2020. »

1 Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins en propre. Indicateur défini dans le Document d'enregistrement universel 2019 déposé le 20 avril 2020 auprès de l'AMF.

2 Soumis au vote lors de l'Assemblée Générale du 27 mai 2021.

CHIFFRES CLÉS

(en millions d'euros) 2019 2020 Variation Chiffre d'affaires 7 349 7 491 +1,9% Var. en données comparables1 +0,6% Résultat opérationnel courant (ROC) 293 215 -78M€ Résultat net part du Groupe des activités poursuivies2 115 96 -19M€ Cash-flow libre opérationnel hors IFRS 163 173 192 +19M€ FAITS MARQUANTS 2020

Croissance du chiffre d'affaires 2020 dans un contexte de crise sanitaire inédit

Le chiffre d'affaires 2020 de Fnac Darty s'établit à 7 491M€, en croissance de +0,6% en données comparables1. Cette performance s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire inédit marqué notamment par deux périodes de confinement. Au cours de la première période de confinement (15 mars - 10 mai 2020), la quasi-totalité du parc de magasins du Groupe a été fermée et les ventes en ligne ont fortement crû grâce à l'agilité et à la puissance des capacités logistiques centralisées et de livraison du Groupe. Pendant la seconde période de confinement (29 octobre - 28 novembre 2020), les ventes en ligne et en click & collect étaient disponibles pour l'ensemble des produits, atténuant ainsi l'impact de la fermeture des rayons jugés non essentiels en magasins. Au global sur l'année, la solide croissance des ventes en ligne de plus de +55%, portée notamment par le gain de plus de 5 millions de nouveaux clients web actifs, et la puissance de l'omnicanal, ont plus que permis de compenser la baisse du trafic en magasins.

Le chiffre d'affaires additionnel lié à l'intégration de Nature & Découvertes4 en année pleine s'établit à 83M€ en 2020.

Le taux de marge brute atteint 29,2% en 2020, en retrait de -120 points de base par rapport à 2019, principalement en raison d'un effet mix produits défavorable pour -80 points de base dû à une baisse du trafic en magasin qui a notamment pénalisé les ventes de produits éditoriaux très sensibles aux achats d'impulsion et à une forte hausse des ventes de produits techniques. Les ventes de la billetterie, en forte baisse, impactent le taux de marge brute de l'année à hauteur de -45 points de base. Enfin, l'intégration de Nature & Découvertes en année pleine compense le repli des autres services marchands pénalisés par la baisse de trafic en magasins.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 215M€ en 2020, en recul de -78M€ sur un an. Après une perte opérationnelle enregistrée au 1er semestre principalement liée à la crise sanitaire, la bonne gestion des coûts opérationnels et le plein effet des plans de réajustements ont permis à Fnac Darty de maintenir une marge opérationnelle au 2ème semestre 2020 stable par rapport au 2ème semestre 2019. L'intégration de Nature & Découvertes sur une année pleine en 2020 a un impact négatif de -16M€ sur le résultat opérationnel courant 2020, du fait de la saisonnalité de l'activité habituelle de l'enseigne.

1 Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins en propre. Indicateur défini dans le Document d'enregistrement universel 2019 déposé le 20 avril 2020 auprès de l'AMF.

2 Les activités aux Pays-Bas sont comptabilisées en activités non poursuivies, conformément à l'application de la norme IFRS 5.

3 Hors IFRS16. Indicateur défini dans le Document d'enregistrement universel 2019 déposé le 20 avril 2020 auprès de l'AMF.

4 Nature & Découvertes est consolidée depuis le 1er août 2019.

Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies est de 96M€ en 2020 contre 115M€ en 2019. La baisse limitée provient principalement de la réduction des éléments non courants, des frais financiers et de la charge d'impôt par rapport à 2019.

Fnac Darty a poursuivi une forte génération de cash-flow libre opérationnel1 à 192M€ en 2020, en augmentation de +19M€ par rapport à 2019.

Un groupe engagé et reconnu en matière de responsabilités sociétale et environnementale

Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent lié à la Covid-19, la priorité du Groupe a été de garantir la santé et la sécurité des collaborateurs et des clients en mettant en œuvre, en avance de phase par rapport aux obligations légales, les meilleures mesures de protection. La bonne gestion de cette crise a ainsi reposé sur l'adoption de mesures collectives et concertées, qui a été possible grâce à la qualité du dialogue social au sein du Groupe, permettant d'assurer la continuité des activités. Toutes les mesures mises en place par le Groupe, qui ont permis de contenir le nombre de contaminations, ont été saluées par les clients des enseignes, mais également par les différentes administrations, dont les visites de contrôle ont toutes été concluantes. Fnac Darty a ainsi su démontrer son agilité et sa capacité d'adaptation rapide dans un environnement changeant pour répondre à l'urgence des consommateurs de s'équiper pour faire face au télétravail et à l'apprentissage à domicile.

Malgré ce contexte atypique qui a marqué l'année 2020, le Groupe a poursuivi ses initiatives pour s'inscrire comme un acteur majeur de l'économie circulaire et un promoteur de l'allongement de la durée de vie des produits. Ainsi, Fnac Darty a poursuivi le déploiement de son offre de service inédit d'abonnement à la réparation, Darty Max, lancé en octobre 2019, qui vise à allonger la durée de vie des produits gros électroménager des foyers. Ce service s'inscrit dans la continuité de l'engagement historique du groupe pour une consommation responsable. A fin 2020, ce sont environ 200 000 clients qui ont souscrit à ce service et plusieurs milliers d'appareils qui ont été réparés chaque mois grâce à Darty Max, représentant des dizaines de tonnes de déchets évités.

Le Groupe a également poursuivi ses initiatives dans l'accompagnement de ses clients vers un choix éclairé et une consommation durable, avec le lancement de la troisième édition du « baromètre du SAV » en septembre 2020 qui vise à mieux informer le public sur la durée de vie de 63 familles de produits de l'univers équipements électroménagers et multimédia, contre 15 l'an dernier. Cette nouvelle édition, disponible auprès de tous nos clients sur nos sites internet et en magasins, dispose désormais d'un score de durabilité, facilement identifiable, agrégeant à la fois les critères de fiabilité et de réparabilité, une innovation qui permet de comparer toutes les catégories de produits entre elles et d'opérer une comparaison entre les marques. Le Groupe a également utilisé ce score de durabilité pour élargir la sélection de produits référencés par le label « choix durable par Darty » qui couvre dorénavant 152 produits, 83 appareils gros électroménagers et 69 petits électroménagers. Mise en place dans tous les magasins Darty, cette information inédite repose sur deux critères : la disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans au moins et la faiblesse du taux de panne du produit au regard de sa catégorie prix.

Enfin, l'offre Darty Occasion a été étendue aux produits électroménagers de la catégorie froid, dont les réfrigérateurs et les congélateurs, afin de couvrir en seconde vie tous les univers de produits électroniques et d'électroménager proposés et de renforcer le positionnement du Groupe sur ce marché en croissance.

L'ensemble de ces initiatives en matière de responsabilités sociétale et environnementale a été valorisé par les agences de notation extra-financière en 2020. Fnac Darty a ainsi obtenu cette année la note de 48/100 par Vigeo Eiris, en progression de +4 points par rapport à 2019, et a confirmé son positionnement dans le classement « Outperformer » de Sustainalytics avec une notation de 68/100, ainsi que sa note AA de MSCI. Enfin, le CDP

1 Hors IFRS16. Indicateur défini dans le Document d'enregistrement universel 2019 déposé le 20 avril 2020 auprès de l'AMF.

(Carbon Disclosure Project), référence internationale en matière de transparence environnementale des entreprises, lui a attribué la notation de C, en ligne avec la moyenne du secteur.

Par ailleurs, Fnac Darty veille à ce que ces enjeux soient pleinement intégrés dans la stratégie du Groupe, et adopte une approche décentralisée de la RSE en impliquant au quotidien l'ensemble des métiers via la nomination d'un référent RSE, la création de feuilles de route avec la détermination d'objectifs propres à chaque département du Groupe et leur suivi régulier. Enfin, Fnac Darty a poursuivi le renforcement de l'intégration des critères RSE dans les rémunérations variables de l'ensemble des cadres du Groupe en sus d'une augmentation du poids de ces critères pour les membres du comité exécutif.

Forte agilité du modèle omnicanal unique de Fnac Darty et solide exécution commerciale

L'année 2020 a été marquée par la crise liée à la Covid-19 et sa propagation dans le monde a bouleversé l'ensemble des secteurs d'activité, dont celui de la distribution. Tout en garantissant la santé et la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients, Fnac Darty a alors démontré sa capacité d'adaptation rapide et son agilité opérationnelle afin de poursuivre ses activités de service, de livraison et d'après-vente.

Fnac Darty a d'abord dû faire face à une crise d'approvisionnement liée aux retards de production engendrés par les perturbations des bases industrielles en Chine suite à l'arrivée de l'épidémie sur le territoire chinois en début d'année. Le Groupe a ainsi dû adapter sa politique d'achats de marchandises pour faire face aux retards de production et élaborer un plan d'achats tactiques sur des catégories de produits clés, en étroite collaboration avec ses fournisseurs.

La propagation de l'épidémie sur le territoire européen dès le mois de mars a conduit à la mise en place des premières mesures de confinement par l'ensemble des gouvernements des pays dans lesquels Fnac Darty est présent. Ces mesures ont entraîné la fermeture de la quasi-totalité du parc de magasins du Groupe, représentant 80% du chiffre d'affaires normatif du Groupe, du 15 mars au 10 mai inclus, entraînant l'arrêt total des ventes en magasins. Fort de l'organisation centralisée de ses plateformes logistiques et de la robustesse de ses plateformes digitales, le Groupe a pu adapter rapidement son modèle et répondre à la très forte demande grâce à l'engagement sans faille de ses équipes, et à la réaffectation rapide des ressources vers les capacités digitales et les activités de services. Le Groupe a également pu s'appuyer sur son écosystème partenarial de prestataires de livraison et ses capacités de livraisons internes, qui lui ont permis d'assurer des délais de livraison aux meilleurs standards du marché.

En parallèle, une autre priorité de Fnac Darty a été de protéger la rentabilité et la liquidité du Groupe. Le recours à l'activité partielle a été mis en place pour 80% de ses effectifs, suite à la fermeture du parc de magasins pendant le 1er confinement. Le Groupe a procédé à la réévaluation du paiement des loyers, au décalage du paiement des impôts et charges sociales, et a mis en place une politique d'achats de marchandises et de stocks ciblés. Le Groupe a également négocié avec ses fournisseurs la mise en place de délais de paiement plus longs dans le respect de la loi LME. Le plan d'investissements a été révisé à la baisse, tout en préservant les projets prioritaires du Groupe. Enfin, Fnac Darty a été parmi l'un des premiers émetteurs en France à obtenir un Prêt Garanti par l'Etat de 500M€ en avril.

Dès la fin du premier confinement imposé par les gouvernements, le Groupe a procédé à la réouverture progressive de ses magasins. La quasi-totalité des magasins en France, en Suisse et en Belgique a ré-ouvert dès la semaine du 11 mai alors que les magasins au Portugal ont ré-ouvert à partir du 15 mai. En Espagne, la réouverture des magasins a été très progressive tout au long du mois et s'est achevée à la fin de la première semaine de juin. Dans la continuité de son engagement d'assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs, partenaires et clients, Fnac Darty a mis en place toutes les mesures sanitaires nécessaires permettant de garantir