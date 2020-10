Fnac Darty : Transcript conférence analystes chiffre d'affaires T3 2020

par un environnement macroéconomique moins porteur et pénalisée aussi par des mesures de restriction de trafic et d'affluence dans les villes et dans les magasins imposées dans les grandes villes et qui ont pénalisé l'enseigne de la Fnac d'une manière très importante. La dynamique web n'a pas pu compenser la perte de trafic dans les magasins.

La solide performance de ce trimestre nous permet ainsi de limiter la perte de chiffre d'affaires liée à la crise de Covid à moins de 100 M€ à fin septembre soit une baisse de 4 % de notre chiffre d'affaires en données comparables sur les neuf mois de l'année.

Malgré ce contexte particulier, nous avons poursuivi nos initiatives stratégiques et innovantes en engageant une refonte de notre programme de fidélité avec le lancement de la nouvelle carte cross-enseignes Fnac +. Cette nouvelle carte permettra au Groupe d'augmenter le nombre d'adhérents et d'accroître sa base de clients communs entre Fnac et Darty. Je vous rappelle que le Groupe possède plus de 9 millions d'adhérents à date dont 7 millions en France.

Nous avons également renforcé notre écosystème partenarial avec le groupe Manor en Suisse. Nous allons déployer 4 tests shop-in-shop au sein des emplacements premium de l'enseigne dans les prochaines semaines.

Ce partenariat pourrait se déployer dans les autres magasins Manor dès le printemps 2021, ce qui permettrait au Groupe de renforcer d'une manière très significative sa position sur le marché suisse et le déploiement de son service de « Clic & Collect » à travers du réseau de Manor.

Nous avons également annoncé ce trimestre que nous sommes entrés en négociation exclusive avec Mirage Retail Group pour la cession de 100 % de notre filiale BCC aux Pays-Bas. Cela fait suite à l'annonce, en janvier 2020, de la recherche d'un partenaire pour cette filiale. Nous avons démontré encore une fois notre rapidité d'exécution et nous sommes convaincus que l'expertise de Mirage Retail Group dans le commerce du détail néerlandais et son expérience dans les stratégies de redressement d'entreprises permettront à BCC de saisir pleinement les opportunités de ce marché.

Enfin, nous avons poursuivi nos initiatives d'ans l'accompagnement de nos clients vers « un choix éclairé ». Nous avons lancé la troisième édition du « baromètre du SAV » qui vise à mieux informer le public sur la durée de vie des produits en intégrant pour la première fois un score de durabilité. Nous avons également élargi le nombre de catégories de produits sélectionnés « choix durable par Darty » en magasin et nous avons renforcé notre positionnement sur le segment de location, catégorie en forte croissance, en élargissant l'offre « Darty location » à l'ensemble des catégories électroménager tout en proposant l'ensemble de nos services installation et SAV.

Pour finir, nous avons enregistré ce trimestre de nouveaux clients avec Darty Max, service emblématique d'abonnement limité à la réparation (illimitée) qui confirme le passage d'un mode transactionnel en modèle d'abonnement auquel nous croyons fortement et sur lequel nous nous positionnons comme un acteur incontournable.

Voilà en quelques mots l'actualité sur le trimestre. Je passe la parole à Jean-Brieuc pour vous préciser et détailler la performance et on sera ensemble pour répondre à vos questions à la fin de cet(te) [inaudible].

Jean-BrieucLe Tinier : Merci Enrique et bonsoir à tous.

Tout d'abord au niveau du Groupe, les ventes du trimestre ont connu une forte dynamique en hausse de +8,5 % en données publiées et de +7,3 % en données comparables dans un environnement atypique lié à une crise sanitaire sans précédent. Ainsi, le chiffre d'affaires s'établit à 1 859 M€, dont environ 12 M€ sont liés à l'intégration de Nature & Découvertes. Je