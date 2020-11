Fnac Darty : Transcript conférence analystes chiffre d'affaires T3 2020

Présentation chiffre d'affaires 3e trimestre

Mercredi, 21 octobre 2020

Enrique Martinez : Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre en direct dans la transmission de cette conférence que nous allons dédier à notre chiffre d'affaires du 3e trimestre que nous venons de publier. Je suis avec Jean-Brieuc Le Tinier et j'ai aussi avec nous Stéphanie Laval qui vient de nous rejoindre pour diriger les relations investisseurs du Groupe, à qui je souhaite la bienvenue.

Avant de laisser la parole à Jean-Brieuc pour rentrer plus en détail des performances par région et finalement pour répondre à vos questions, j'aimerais bien vous donner quelques éléments clés pour comprendre la performance de ce troisième trimestre.

D'abord, nous avons réussi à opérer ce trimestre de manière satisfaisante dans les conditions si particulières du contexte sanitaire actuel. En dépit des conséquences de cette crise qui perdure, nous avons su adapter avec solidité les activités magasin, web et services pour accompagner nos clients dans une période de forte demande sur presque la totalité de nos catégories.

Nous sommes restés totalement mobilisés pour une gestion optimale de cette crise comme nous l'avons démontré depuis le mois de mars avec en première priorité la sécurité de nos clients et de nos équipes. Nous avons, pour cela, poursuivi l'adaptation de notre organisation afin d'accompagner au mieux nos collaborateurs avec la mise en œuvre de mesures de réactivité et d'effectivité pour faire face à tous les défis que le contexte fait naître.

Nous sommes satisfaits de la façon dont le Groupe a su exploiter ses points de force, en particulier en digital, sur les services et dans l'exécution commerciale avec un engagement sans faille de nos équipes.

Plus concrètement, je tiens à souligner que nous présentons aujourd'hui une très solide croissance de notre chiffre d'affaires à +7,3 % en données comparables sur le trimestre, qui est portée à la fois par la bonne tenue de la performance de nos magasins et par la poursuite des activités très dynamiques et une vente en ligne à plus de 30 % de croissance.

La dynamique de gain de nouveaux clients web se poursuit et le « Clic & Collect » a largement été plébiscité encore ce trimestre avec une part de colis récupérés en magasins en hausse au niveau du Groupe confirmant l'attrait de nos sites e-commerce et la pertinence de notre modèle omnicanal.

Nous percevons encore malheureusement une disparité entre la performance entre les régions du nord de l'Europe et celles du sud. Les zones France, Suisse, Belgique et Luxembourg ont enregistré une très forte dynamique des ventes. A contrario, la péninsule ibérique reste pénaliséepar un environnement macroéconomique moins porteur et pénalisée aussi par des mesures de restriction de trafic et d'affluence dans les villes et dans les magasins imposées dans les grandes villes et qui ont pénalisé l'enseigne de la Fnac d'une manière très importante. La dynamique web n'a pas pu compenser la perte de trafic dans les magasins.

La solide performance de ce trimestre nous permet ainsi de limiter la perte de chiffre d'affaires liée à la crise de Covid à moins de 100 M€ à fin septembre soit une baisse de 4 % de notre chiffre d'affaires en données comparables sur les neuf mois de l'année.

Malgré ce contexte particulier, nous avons poursuivi nos initiatives stratégiques et innovantes en engageant une refonte de notre programme de fidélité avec le lancement de la nouvelle carte cross-enseignes Fnac +. Cette nouvelle carte permettra au Groupe d'augmenter le nombre d'adhérents et d'accroître sa base de clients communs entre Fnac et Darty. Je vous rappelle que le Groupe possède plus de 9 millions d'adhérents à date dont 7 millions en France.

Nous avons également renforcé notre écosystème partenarial avec le groupe Manor en Suisse. Nous allons déployer 4 tests shop-in-shop au sein des emplacements premium de l'enseigne dans les prochaines semaines.

Ce partenariat pourrait se déployer dans les autres magasins Manor dès le printemps 2021, ce qui permettrait au Groupe de renforcer d'une manière très significative sa position sur le marché suisse et le déploiement de son service de « Clic & Collect » à travers du réseau de Manor.

Nous avons également annoncé ce trimestre que nous sommes entrés en négociation exclusive avec Mirage Retail Group pour la cession de 100 % de notre filiale BCC aux Pays-Bas. Cela fait suite à l'annonce, en janvier 2020, de la recherche d'un partenaire pour cette filiale. Nous avons démontré encore une fois notre rapidité d'exécution et nous sommes convaincus que l'expertise de Mirage Retail Group dans le commerce du détail néerlandais et son expérience dans les stratégies de redressement d'entreprises permettront à BCC de saisir pleinement les opportunités de ce marché.

Enfin, nous avons poursuivi nos initiatives d'ans l'accompagnement de nos clients vers « un choix éclairé ». Nous avons lancé la troisième édition du « baromètre du SAV » qui vise à mieux informer le public sur la durée de vie des produits en intégrant pour la première fois un score de durabilité. Nous avons également élargi le nombre de catégories de produits sélectionnés « choix durable par Darty » en magasin et nous avons renforcé notre positionnement sur le segment de location, catégorie en forte croissance, en élargissant l'offre « Darty location » à l'ensemble des catégories électroménager tout en proposant l'ensemble de nos services installation et SAV.

Pour finir, nous avons enregistré ce trimestre de nouveaux clients avec Darty Max, service emblématique d'abonnement limité à la réparation (illimitée) qui confirme le passage d'un mode transactionnel en modèle d'abonnement auquel nous croyons fortement et sur lequel nous nous positionnons comme un acteur incontournable.

Voilà en quelques mots l'actualité sur le trimestre. Je passe la parole à Jean-Brieuc pour vous préciser et détailler la performance et on sera ensemble pour répondre à vos questions à la fin de cet(te) [inaudible].

Jean-Brieuc Le Tinier : Merci Enrique et bonsoir à tous.

Tout d'abord au niveau du Groupe, les ventes du trimestre ont connu une forte dynamique en hausse de +8,5 % en données publiées et de +7,3 % en données comparables dans un environnement atypique lié à une crise sanitaire sans précédent. Ainsi, le chiffre d'affaires s'établit à 1 859 M€, dont environ 12 M€ sont liés à l'intégration de Nature & Découvertes. Jevous rappelle que nous consolidons Nature & Découvertes depuis le 1er août 2019 et que nous avons donc juillet plus sur une base comparable.

Au cours du trimestre le mois de juillet a été légèrement pénalisé par le décalage des soldes par rapport à l'an passé alors que les mois d'août et de septembre ont bénéficié d'une préparation anticipée des consommateurs pour la rentrée scolaire et universitaire et d'une bonne dynamique commerciale.

En ce qui concerne les performances par catégorie, les produits blancs ont bénéficié du solide dynamisme des ventes de gros et le petit électroménager sur le trimestre, tiré notamment par les vagues de chaleur enregistrées cet été.

Le Groupe a par ailleurs poursuivi ses prises de part de marché sur le segment du gros électroménager. L'électronique grand public continue d'afficher de solides croissances des catégories liées au télétravail, mais également de la télévision et de la téléphonie malgré un décalage de sortie des derniers smartphones.

Le son a, quant à lui, enregistré un retrait et la photographie, qui est en déclin structurel, a évidemment souffert de la baisse des voyages liée à la crise sanitaire.

Les produits éditoriaux ont enregistré un retour à la croissance du livre, porté par le succès du « Clic & Collect 1-heure » dans l'ensemble de nos magasins.

L'audio et la vidéo continuent d'afficher une performance atone et le gaming a été pénalisé par l'effet d'attente des consommateurs pour les sorties de nouvelles consoles prévues au cours du mois de novembre.

Les catégories de diversification ont enregistré une forte croissance tirée par la mobilité urbaine, les jeux & jouets, maison & design ainsi que le développement continu de l'activité cuisine.

Enfin, les services connaissent une légère croissance ce trimestre, portée par la normalisation progressive des ventes de services en magasins et la poursuite de dynamique de conquête de nouveaux clients de l'offre Darty Max avec la possibilité dorénavant de souscrire à cette offre sur le canal Internet.

En revanche, les ventes de la billetterie sont toujours fortement pénalisées par la crise et cette activité devra d'ailleurs rester en retrait jusqu'au second semestre 2021.

Si l'on considère maintenant le développement continu de notre capacité omnicanale, les ventes en ligne du Groupe ont enregistré une forte croissance de près de 30 %, représentant plus de 21 % des ventes totales du Groupe au 3e trimestre contre 18 % à la même période l'an dernier.

La dynamique de recrutement de nouveaux clients web s'est poursuivie durant ce trimestre. L'omnicanal atteint 40 % des ventes en ligne à fin septembre, dont 50 % des ventes en ligne sur le seul 3e trimestre, en hausse de près de +1 point par rapport au 3e troisième trimestre 2019 dans un contexte, je vous le rappelle, de baisse du trafic en magasin validant ainsi totalement la stratégie omnicanale du Groupe.

La marketplace a continué d'afficher une croissance solide ce trimestre dans l'ensemble des zones géographiques.

Conformément à sa stratégie omnicanale, le Groupe a maintenu son rythme d'expansion ce trimestre avec huit ouvertures de magasins (trois en intégré et cinq en franchise). Les franchisés ont par ailleurs réalisé de très bonnes performances depuis le déconfinement. Le Groupe poursuivra ces ouvertures de manière sélective au 4e trimestre principalement sur ce format-là.