Fnac Darty : Très bonne performance du Groupe grâce à l'excellente progression du digital

Dans un contexte de crise sanitaire inédite, Fnac Darty communique sur une estimation de ses ventes et de ses résultats pour l’exercice 2020. Les résultats définitifs seront publiés le 23 février prochain, après bourse, conformément au calendrier prévisionnel de publication.

---------------------------------

TRÈS BONNE PERFORMANCE DU GROUPE GRÂCE À L’EXCELLENTE PROGRESSION DU DIGITAL

Croissance du chiffre d’affaires 2020 estimée à +0,6%1 dans un contexte de crise inédit, portée par une solide dynamique des ventes au 4ème trimestre estimée à +9,6%1

Solide progression des ventes en ligne estimées à 29% des ventes totales du Groupe, en hausse de +10 points par rapport à 2019

Résultat opérationnel courant 2020 estimé à 210 millions d’euros

Cash-flow libre opérationnel2 2020 estimé à 190 millions d’euros, en croissance par rapport à 2019

Les estimations des chiffres clés 2020 sont les suivantes :

Chiffres non audités

Chiffre d’affaires : c.7 490 millions d’euros

Résultat opérationnel courant : c.210 millions d’euros

Cash-flow libre opérationnel2 : c.190 millions d’euros

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « Le groupe a démontré sa force au cours d’une année présentant des défis exceptionnels, grâce à des équipes mobilisées pour servir nos clients dans les meilleures conditions, et leur permettre ainsi de mieux vivre, de travailler, de s’équiper. La façon dont nous avons affronté la crise sanitaire et ses conséquences met en lumière les compétences sur lesquelles nous investissons depuis des années. Fnac Darty confirme ainsi son statut de grand acteur du digital dans son secteur, fort d’un modèle omnicanal qui prouve sa pertinence, avec plus de 5 millions de nouveaux clients web actifs accueillis en 2020. Notre modèle de service continue de faire ses preuves notamment au travers de nos initiatives en faveur d’une consommation plus durable. »

Analyses préliminaires des performances 2020 estimées

§ Au T4 2020, le chiffre d’affaires se traduirait par une hausse de +9,6% en données comparables1 et +9,4% en données publiées par rapport à 2019 en lien avec la surperformance des ventes enregistrées en particulier lors des grands rendez-vous commerciaux du mois de décembre (Black Friday et Noël). La solide croissance des ventes en ligne de près de 70% avec un volume de commandes en click & collect qui a progressé de près de 40% au cours du quatrième trimestre permet au Groupe d’afficher un chiffre d’affaires du 2ème semestre en forte croissance par rapport à 2019.

En 2020, le chiffre d’affaires du Groupe serait d’environ 7 490 millions d’euros et afficherait une croissance d’environ +0,6% en données comparables1 et +1,9% en données publiées par rapport à 2019, dans un contexte de crise sanitaire inédite. Cette performance est d’autant plus notable que l’année 2020 a été marquée par une première période de confinement (15 mars – 10 mai), au cours de laquelle la quasi-totalité du parc de magasins du Groupe a été fermée et une seconde période de confinement (29 octobre – 28 novembre) pendant laquelle les ventes en ligne et en click & collect étaient disponibles pour l’ensemble des produits, atténuant ainsi l’impact de la fermeture des rayons jugés non essentiels en magasins. La solide croissance des ventes en ligne de plus de +55% au cours de l’année et la puissance de l’omnicanal ont plus que permis de compenser la baisse du trafic en magasins. Cette performance confirme d’autant plus la pertinence du modèle omnicanal du Groupe, avec plus de 5 millions de nouveaux clients web actifs enregistrés sur l’année.

Cette solide croissance des ventes en 2020 a été portée par la forte dynamique des produits d’électroménager et des produits techniques tels que les segments liés au travail à domicile et la télévision. Les produits éditoriaux, très sensibles aux achats d’impulsion, affichent une baisse sur les segments livres, audio et vidéo, pénalisés par un trafic magasins en retrait. Les zones France – Suisse et Belgique – Luxembourg ont affiché de solides dynamiques de ventes respectivement de près de +2% et +1% en données comparables1 alors que la Péninsule Ibérique, qui a continué à être impactée par des fortes restrictions liées à la crise sanitaire et un environnement macroéconomique moins porteur, affiche un recul de près de -11% sur l’année en données comparables1.

§ Au T4 2020, le taux de marge brute serait en retrait d’environ -180 points de base par rapport au T4 2019. Cette baisse s’explique principalement par un effet mix produits défavorable pour environ -90 points de base lié à un niveau particulièrement élevé des ventes de produits techniques couplé à un recul des ventes de produits éditoriaux en lien avec une baisse du trafic en magasin. De plus, comme anticipé, les ventes de la billetterie ont continué à reculer avec un impact sur le taux de marge brute de près de -65 points de base. Enfin, l’activité de Nature & Découvertes a souffert au T4 en raison de la fermeture des magasins suite aux mesures sanitaires mises en place par le Gouvernement sur le mois de novembre et affiche un impact d’environ -25 points de base.

En 2020, le taux de marge brute atteindrait 29,2%, en retrait d’environ -120 points de base par rapport à 2019, principalement en raison d’un effet mix produits défavorable pour environ -80 points de base dû à une baisse du trafic en magasin qui a notamment pénalisé les ventes de produits éditoriaux très sensibles aux achats d'impulsion et à une forte hausse des ventes de produits techniques. Les ventes de la billetterie en baisse impactent de -45 points de base environ le taux de marge brute de l’année. Enfin, l’intégration de Nature & Découvertes compense la baisse des autres services marchands, impactés par la baisse de trafic en magasins.

Le Groupe devrait générer un Résultat opérationnel courant estimé à 210 millions d’euros en 2020. Après une perte opérationnelle enregistrée au 1 er semestre principalement liée à la crise sanitaire, la bonne gestion des coûts opérationnels et le plein effet des plans de réajustements ont permis à Fnac Darty de maintenir une marge opérationnelle au 2 ème semestre stable par rapport à l’année dernière.



estimé à 210 millions d’euros en 2020. Après une perte opérationnelle enregistrée au 1 semestre principalement liée à la crise sanitaire, la bonne gestion des coûts opérationnels et le plein effet des plans de réajustements ont permis à Fnac Darty de maintenir une marge opérationnelle au 2 semestre stable par rapport à l’année dernière. Le Cash-flow libre opérationnel2 devrait s’établir autour de 190 millions d’euros, en croissance par rapport à 2019. Cette performance reflète la très bonne gestion du besoin en fonds de roulement tout au long de la crise, avec un effet amplifié en décembre du fait d’une très bonne dynamique commerciale. Au 31 décembre 2020, la situation de liquidité disponible est estimée à près de 1,5 milliard d'euros incluant le Prêt Garanti par l’Etat de 500 millions d’euros, et à laquelle s’ajoute 400 millions d’euros de ligne de crédit revolving non tirée à date. Cette solide position financière reflète la bonne tenue de l’activité et les effets positifs de la mise en œuvre de mesures de réajustement des coûts et d'une gestion agile des stocks.

Perspectives du Groupe

Dans un contexte toujours incertain où le Groupe anticipe un 1er semestre toujours perturbé par la crise sanitaire et un 2ème semestre marqué par des conditions d’exploitation plus normalisées, le Groupe reste confiant mais prudent sur la performance de ses marchés en 2021. Le Groupe rappelle par ailleurs qu’il n’anticipe pas un retour à la normale de l’activité de Billetterie au mieux avant le second semestre 2021. Enfin, la reprise de l’activité économique en Péninsule Ibérique est attendue plus lente que dans les autres pays où le Groupe est présent.

Par conséquent, en 2021, Fnac Darty vise une légère croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2020.

Mentions importantes

L’ensemble des données chiffrées relatives à l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 présentées dans le présent communiqué de presse sont des données financières estimées. Ces données financières estimées ont été élaborées selon un processus comptable et de consolidation similaire à celui habituellement retenu pour l’établissement des comptes consolidés. La base comptable utilisée aux fins de cette prévision est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur et décrites dans ses comptes consolidés résumés semestriels au 30 juin 2020. Toutefois l’ensemble des procédures de clôture annuelle ne sont pas achevées.

Ces données financières estimées ont été examinées par le Conseil d’administration de la Société le 19 janvier 2021, et n’ont pas été auditées par les commissaires aux comptes de la Société.

Ces données ne sont pas issues de comptes consolidés ayant fait l’objet d'arrêté officiel de la part du Conseil d’administration de la société. L’arrêté des comptes par le conseil est prévu en date du 23 février 2021. Les résultats 2020 seront publiés le 23 février 2021, après bourse, selon le calendrier prévisionnel de publication, et les comptes, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, seront mis à disposition au sein du Document d’enregistrement universel.

CONF É RENCE T É L É PHONIQUE CE JOUR À 18H45

Enrique Martinez, Directeur Général et Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier, animeront une conférence téléphonique en français (traduction simultanée en anglais) pour les investisseurs et les analystes ce jour à 18h45 (heure continentale) ; 5:45p.m. (UK) ; 12:45p.m. (East Coast USA).

Une retransmission en direct de la présentation sera disponible en cliquant ici .

Un service de réécoute sera également disponible sur le site internet du Groupe.

Coordonnées de la conférence téléphonique :

France (français) : +33 (0) 1 70 37 71 67

Code d’accès : 7283664#

International (anglais) : +44 (0) 33 0551 0211 (UK) | +1 646 843 4609 (US)

Code d’accès : 1314403#

Disclaimer - Informations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des indications sur les objectifs, perspectives et axes de développement du Groupe ainsi que des déclarations prospectives. Bien que ces indications et déclarations soient fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par Fnac Darty à la date du présent communiqué, Fnac Darty ne peut garantir que les objectifs décrits seront atteints ou que les projections seront réalisées ni que les hypothèses de Fnac Darty s’avéreront justes. Ces indications et projections sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment aux aléas de toute activité et à l’évolution de l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Fnac Darty ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de réviser les objectifs, prévisions, perspectives et informations à caractère prospectif contenus dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou règlementaire qui lui serait applicable. Fnac Darty ne prend aucun engagement et ne donne aucune garantie quant à la réalisation des objectifs figurant dans ce communiqué.

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS Stéphanie Laval stephanie.laval@fnacdarty.com

+33 (0)1 55 21 52 53 Marina Louvard marina.louvard@fnacdarty.com

+33 (0)1 72 28 17 08 PRESSE Audrey Bouchard audrey.bouchard@fnacdarty.com

+33 (0)6 17 25 03 77

Léo Le Bourhis leo.le.bourhis@fnacdarty.com

+33 (0)6 75 06 43 81







1 Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins en propre. Indicateur défini dans le Document d’enregistrement universel 2019 déposé le 20 avril 2020 auprès de l’AMF.





2 Hors IFRS16. Indicateur défini dans le Document d’enregistrement universel 2019 déposé le 20 avril 2020 auprès de l’AMF.





Pièce jointe