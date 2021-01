Fnac-Darty anticipe des ventes stables en 2020

Paris (awp/afp) - Le groupe Fnac-Darty, porté par la vente en ligne et l'engouement pour l'aménagement de la maison, anticipe mardi pour l'année 2020 des ventes en petite hausse malgré l'épidémie de Covid-19 et un résultat opérationnel courant (ROC) en baisse mais meilleur qu'attendu.

Fnac-Darty, qui publiera ses résultats définitifs le 23 février après la clôture de la Bourse de Paris, prévoit un chiffre d'affaires de près de 7,5 milliards d'euros pour l'année 2020, et un résultat opérationnel courant (ROC), l'indice de référence de la distribution, à 210 millions d'euros, deux données meilleures que les attentes des analystes sondés par Factset.

"Après une perte opérationnelle enregistrée au 1er semestre principalement liée à la crise sanitaire, la bonne gestion des coûts opérationnels et le plein effet des plans de réajustement ont permis à Fnac-Darty de maintenir une marge opérationnelle au 2e semestre stable par rapport à l'année dernière", a estimé le groupe dans un communiqué.

En 2019, il avait réalisé pour 7,35 milliards d'euros de vente et 293 millions d'euros de résultat opérationnel courant en données auditées.

"Malgré toutes les difficultés, nous avons réussi à réaliser une année 2020 de très bonne qualité", a estimé auprès de l'AFP le directeur général du groupe, Enrique Martinez, le justifiant notamment par le fait que "des produits avaient été très sollicités post-confinement, tout ce qui concernait le télétravail, l'équipement de la maison". "Une demande qui a été extrêmement forte, y compris en fin d'année".

Le groupe, qui pâtit de la forte baisse de son activité billetterie, a en outre pu s'appuyer sur des ventes en ligne qui ont bondi de 19 à 29% de ses ventes totales, une progression "équivalente à plus de 10 ans de croissance", détaille encore Enrique Martinez. Il avertit toutefois qu'il n'était "pas impossible" qu'il y ait un reflux "si les conditions sanitaires étaient plus favorables" à un retour plus important du public en magasin.

Pour 2021, "on doit rester prudent parce que la situation sanitaire ne s'est pas complètement améliorée", observe Enrique Martinez, qui espère une deuxième partie d'année "plus sereine". Le groupe a pour objectif "une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2020".

afp/rp