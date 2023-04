Fnac-Darty : des ventes trimestrielles stables et une acquisition au Portugal

Fnac-Darty chute de 5,27% à 32,20 euros. Le distributeur est sanctionné par les investisseurs après le dévoilement de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2023. Il ressort stable à 1,78 milliard d'euros dans un contexte de tension inflationniste et de pression sur le pouvoir d’achat des ménages.



Le groupe affiche un recul de ses ventes d'électroménager lié à un net repli des volumes, notamment dans le gros électroménager, en partie compensé par l'augmentation des prix.



Les produits techniques sont également en repli tandis que les produits éditoriaux et les catégories de diversification poursuivent leur croissance.



Fnac Darty a, par ailleurs, fait part de la signature d'un accord avec MediaMarktConnect, filiale de Ceconomy, en vue de l'acquisition de 100% de leurs opérations au Portugal.



Côté perspectives, Fnac-Darty confirme ses objectifs d'atteindre un Résultat Opérationnel Courant (ROC) 2023 aux alentours de 200 millions d'euros, un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2024, et un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025.



"La tendance en France apparaît sauvée par une forte croissance des ventes de produits éditoriaux, alors que les produits techniques et l'Electroménager sont en recul, marquée pour cette dernière catégorie. Le groupe va renforcer ses activités dans la péninsule Ibérique en annonçant l'acquisition des actifs de Mediamarkt au Portugal qui réalise un CA de 140 millions d'euros", souligne Invest Securities.