Fnac Darty : en négociation pour la vente de sa filiale BCC

28/09/2020 | 18:12

Fnac Darty annonce être entrée en négociation exclusive avec Mirage Retail Group en vue de la cession de 100 % de sa filiale néerlandaise BCC, pour un prix symbolique.



BCC comprend un réseau de 62 magasins. En janvier 2020, Fnac Darty a lancé un processus de recherche actif pour trouver un nouveau partenaire à BCC.



Mirage est une plateforme de commerce de détail qui possède plusieurs chaînes de magasins aux Pays-Bas, notamment Blokker, Big Bazar, Intertoys, et plus récemment Miniso.



