Fnac Darty : en repli boursier après des résultats trimestriels mitigés

Fnac Darty abandonne 1,18% à 30,24 euros après avoir dévoilé un chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022 de 1,849 milliard d'euros, en recul de 0,3% en données publiées et en retrait à 1,3% en données comparables. Le distributeur précise qu'il a notamment été impacté par un décalage des soldes par rapport à l’année dernière pour environ - 60 points de base. La bonne performance des ventes en magasins au cours du trimestre a, en partie, compensé la consolidation de l’activité digitale qui représente 21% du total des ventes du groupe.



"Le groupe a publié des ventes au troisième trimestre en ligne avec les attentes. Jusqu'à présent, aucun mouvement de baisse n'a été observé", tempère l'analyste Kepler Cheuvreux. " Performance sans relief mais en ligne " a pour sa part commenté Midcap Partners.



Le taux de marge brute du groupe est en progression de 70 points de base sur les neuf premiers mois de l'année portée principalement par la reprise de l'activité de la billetterie, l'impact positif des services en lien avec Darty Max et un mix produits plus favorable. Hors impact technique dilutif de la franchise, le taux de marge brute affiche une progression d'environ 90 points de base sur les neuf premiers mois.



Pour la fin de l'année, Fnac Darty reste notamment focalisé sur l'optimisation de son taux de marge brute grâce à sa capacité à continuer à répercuter les hausses de prix et la maîtrise de ses coûts opérationnels dans un contexte d'inflation particulièrement élevé au second semestre. Il prévoit la poursuite des plans de performance qui " permettront de compenser au mieux l'impact de l'inflation ".



Enfin, Fnac Darty poursuit l'exécution de son plan stratégique Everyday en vue d'atteindre ses objectifs de cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023 et d'au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025.