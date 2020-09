Fnac Darty : entre en négociation exclusive avec Mirage Retail Group en vue de la cession de sa filiale BCC aux Pays-Bas

A propos de Fnac Darty

Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente au détail de produits de loisirs et de divertissement, d'électronique grand public et d'électroménager. Le groupe compte plus de 24 000 collaborateurs et dispose, à fin 2019, d'un réseau multi-format de 880 magasins, dont 726 en France. Fnac Darty est le deuxième acteur français du commerce électronique en termes de trafic (une moyenne cumulée d'environ 25 millions de visiteurs uniques en ligne par mois en France) avec ses trois principaux sites commerciaux, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur majeur de l'omnicanal, Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en 2019, dont 19 % pour son canal Internet. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fnacdarty.com.

A propos de Mirage Retail Group

Mirage Retail Group (Mirage) est une plateforme de vente au détail qui détient plusieurs chaines de magasins fiables et innovants tels que Blokker, Big Bazar et Miniso aux Pays-Bas. Avec un chiffre d'affaires de 544 millions d'euros en 2019, le Groupe dispose d'un réseau de d'environ 779 magasins et compte 8 000 employés. Mirage ambitionne d'avoir un impact positif sur le marché néerlandais de la vente au détail avec des formats de magasins pertinents, innovants et à l'épreuve du temps. Ainsi, le Groupe rend la vie quotidienne de ses clients plus amusante, plus facile et plus durable. Le siège social est situé à Amsterdam. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mirageretailgroup.nl.

