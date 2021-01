Communiqué de presse

Fnac Darty et RED Electric nouent un partenariat exclusif pour la distribution de scooters électriques innovants

Paris - 06 janvier 2021 - Le groupe Fnac Darty a sélectionné RED Electric, le leader français du scooter électrique pour étendre son offre de mobilité urbaine. Dans le cadre de ce partenariat, les enseignes Fnac et Darty proposent dorénavant une offre de la nouvelle gamme de scooters Model E du constructeur français RED Electric, en démonstration dans une trentaine de magasins et en précommande en magasin.

Démarrée en 2019 avec les trottinettes électriques et les hoverboards, l'offre s'est enrichie avec des gyroroues, des vélos à assistance électrique et depuis cette année, avec la solution de mobilité innovante AMI de Citroën. Aujourd'hui, cette famille de produits s'agrandit en accueillant les scooters électriques du constructeur RED Electric.

RED Electric est un constructeur français de scooters électriques, créé en 2015, et leader sur le marché du B2B. Forte de cette position et d'un marché estimé à 900 millions d'euros pour la France et près de 3 milliards pour l'Europe, la marque française déploie désormais sa nouvelle gamme de Model E, 100% connectés et disruptifs sur le plan technologique.

RED Electric est en effet le seul constructeur à développer l'ensemble de ses systèmes et technologies embarquées. Des technologies essentielles comme le moteur, le BMS des batteries, l'ensemble des logiciels et de nombreuses autres technologies propriétaires innovantes sont développées en interne par une équipe d'ingénieurs salariés - anciens de chez Yamaha et Honda pour la plupart.

Suivant sa stratégie de diversification, le groupe Fnac Darty a développé une offre de mobilité urbaine douce incluant des solutions répondant aussi bien aux enjeux d'urbanisation qu'aux enjeux environnementaux.

"L'offre de mobilité proposée par Fnac Darty a rapidement rencontré son public. Afin de continuer à accompagner aux mieux les Français dans leurs habitudes de déplacements urbains, nous avons la volonté d'élargir notre offre avec les scooters électriques. L'esprit d'innovation et l'exigence de fiabilité sont deux valeurs qui ont animé ce partenariat avec Red Electric, le groupe Fnac Darty est ainsi ravi de proposer à ses clients des produits et solutions technologiquement innovants, de qualité en matière de mobilité, d'écologie et de sécurité", déclare Olivier Garcia, Directeur des produits de Fnac Darty.

"On assiste aujourd'hui à une accélération de la transition vers des véhicules plus légers, plus polyvalents

et décarbonés : la gamme des Model E de RED Electric est la première à proposer des performances sans concession, comparables à leurs équivalents thermiques - et c'est une première ! Le scooter électrique représente l'alternative la plus proche d'une voiture et est le véhicule léger électrique le plus polyvalent, pouvant transporter deux personnes et leurs bagages sur plusieurs dizaines de kilomètres voire plusieurs

centaines pour nos Model E", explique Bertrand de La Tour d'Auvergne, Directeur général délégué de RED

Electric.