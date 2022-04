Fnac Darty indique que le fonds de Daniel Kretinsky détient plus de 13% de son capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution spécialisé Fnac Darty a indiqué jeudi que la société d'investissement Vesa Equity Investment, contrôlée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, possédait à présent plus de 13% de son capital et de ses droits de vote.

Ce fonds a notifié le 12 avril dernier à l'entreprise "détenir plus de 13% du capital et des droits de vote", a annoncé la société à l'occasion de la publication de son activité au premier trimestre. Vesa Equity Investments est devenu le deuxième actionnaire de l'entreprise et n'a pas "l'intention de solliciter la nomination d'un ou plusieurs membres au conseil d'administration", a poursuivi Fnac Darty.

Vesa Equity Investment avait annoncé en février détenir plus de 5% du capital de Fnac Darty avant de franchir le seuil de 10% en mars. Le fonds, qui s'est fait connaître en France en prenant une participation dans différents groupes de médias ou dans le distributeur Casino, avait alors indiqué vouloir continuer à diversifier ses investissements.

April 21, 2022 12:51 ET (16:51 GMT)