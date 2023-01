Fnac Darty : le cash-flow libre opérationnel est attendu à - 30 millions d'euros en 2022

" Dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la distribution avec une tension accrue sur le pouvoir d’achat des ménages qui a notamment impacté cette fin d’année clé pour le Groupe ", Fnac Darty annonce une estimation de ses ventes et de ses résultats pour l’exercice 2022. Le cash-flow libre opérationnel est négatif à hauteur de 30 millions d'euros impacté par une baisse des ventes en décembre et par des effets négatifs du besoin en fonds de roulement. Le cash-flow libre opérationnel s'élevait à 170 millions d'euros en 2021.



En conséquence, l'objectif de cash-flow libre cumulé d'environ 500 millions d'euros étendu à la période 2021-2024. Ce montant était auparavant prévu sur la période 2021-2023. Fnac Darty a cependant maintenu son ambition de générer un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025.



Le résultat opérationnel courant estimé à près de 230 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante d'environ 2,9% contre respectivement 271 millions d'euros et 3,4%.



En 2022, le chiffre d'affaires serait d'environ 7,945 milliards d'euros et afficherait une baisse estimée à 1,2% en données publiées et 1,9% en données comparables.



" Cette évolution est principalement liée au recul des ventes enregistré sur le mois de décembre pour environ -55 millions d'euros reflétant moins de volumes vendus, en particulier pour les catégories petit électroménager et équipement informatique qui avaient particulièrement surperformé l'année dernière ", explique le distributeur.