Fnac Darty : les ambitions du milliardaire tchèque Kerinsky font grimper l'action en Bourse

Fnac Darty, deuxième plus forte hausse du SBF 120, bondit de 7,48% à 38,50 euros. Le distributeur de produits d'électrodomestique et de biens culturels est à l'honneur des marchés après des informations rapportées par BFM selon lesquelles Daniel Kerinsky lorgne les parts de Ceconomy. Ce groupe allemand est aujourd'hui le premier actionnaire de Fnac Darty, à hauteur de 24%. Le milliardaire tchèque détient, lui, depuis l'été dernier 20% du distributeur français.



BFM Business rapporte par ailleurs que le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez, et Daniel Kretinsky "s'entendent très bien", selon plusieurs sources proches des deux hommes.



Une relation facilitée par l'ancien patron de la Fnac, Denis Olivennes, aujourd'hui à la tête de CMI France qui englobe les activités médias en France du magnat tchèque (Marianne, Elle, Public).



Ceconomy avait racheté les parts de Kering dans Fnac Darty en 2017. BFM Business indique selon des sources proches du dossier que le groupe allemand n'est pour l'heure "pas vendeur".



Dans le cas contraire, une participation de 44% de l'investisseur Daniel Kretinsky ferait sortir Fnac Darty de la cote boursière. "Ils en rêvent", relate BFM Business en citant une source proche du dossier, alors que l'action du groupe stagne depuis trois ans.



Affaire à suivre.