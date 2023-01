Fnac Darty : n'atteint pas son objectif de cash-flow libre

Plus forte baisse du SBF 120, Fnac-Darty accuse un repli de 6,95% à 34,02 euros. Hier, le distributeur de produits d'électrodomestique et de biens culturels a fait état de résultats préliminaires 2022 dégradés, mettant en cause « une tension accrue sur le pouvoir d'achat des ménages » , dans « un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la distribution ». Ses ventes avaient reculé de 55 millions d'euros par rapport à la même période en 2021 au cours du mois de décembre, l'un des plus importants pour son chiffre d'affaires.



En conséquence, le groupe a révisé à la baisse ses prévisions en termes de de flux de trésorerie, son objectif financier majeur.



Son objectif de cash-flow libre opérationnel cumulé de 500 millions d'euros a ainsi été étendu à la période 2021-2024 alors qu'il était auparavant prévu sur la période 2021-2023.



Négatif à hauteur de 30 millions d'euros en 2022, le cash-flow libre opérationnel s'élevait à 170 millions d'euros en 2021.



Le résultat opérationnel courant est estimé à près de 230 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante d'environ 2,9% contre respectivement 271 millions d'euros et 3,4%.



En 2022, le chiffre d'affaires serait d'environ 7,945 milliards d'euros et afficherait une baisse estimée à 1,2% en données publiées et 1,9% en données comparables.



" Cette évolution est principalement liée au recul des ventes enregistré sur le mois de décembre pour environ -55 millions d'euros reflétant moins de volumes vendus, en particulier pour les catégories petit électroménager et équipement informatique qui avaient particulièrement surperformé l'année dernière ", explique le distributeur.



"La bonne nouvelle provient de la marge brute qui progresse de 80 bps à 30,3% (vs 30,1% attendus) profitant d'un rebond des services comme attendu", souligne Midcap.



Et le broker de conclure : "Malgré des résultats plutôt solides, cette déception sur le cash pourrait entrainer une nouvelle sanction sur le titre. De notre côté, nos ajustement nous amènent à un objectif de cours à 54 euros (vs 61 euros) mais nous confirmons notre recommandation à l'Achat. Nous nous attendons à un premier semestre difficile mais la valorisation, déjà au tapis, nous permet de rester acheteur du dossier".