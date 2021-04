Fnac Darty : A suivre aujourd'hui

Fnac-Darty a réalisé un chiffre d'affaires de 1,818 milliard d’euros au premier trimestre 2021, en hausse de 21,7% à données comparables et de 22% à données publiées. Cette performance jugée solide par le distributeur de produits culturels, de loisir et d'équipements pour la maison a été réalisée en dépit des restrictions sanitaires dans l’ensemble des pays où il opère. L'activité a été soutenue par les ventes réalisées sur le canal digital (+45%), qui représente désormais 28% du chiffre d'affaires, ainsi que par le report d’une partie des ventes des magasins fermés vers ceux restés ouverts.



En France-Suisse, les ventes s'établissent à 1,505 milliards d'euros et sont en croissance de 24,8% en données publiées et de +24,5% en données comparables. Les ventes en ligne ont progressé de 40% au cours du trimestre.



Le chiffre d'affaires de la Péninsule Ibérique s'établit à 145 millions d'euros (+3,5% en données publiées et +3% en données comparables). Les plateformes digitales affichent des croissances à deux chiffres et permettent de plus que compenser l'impact négatif des mesures de restriction sanitaire sur les magasins.



Le chiffre d'affaires de la zone Belgique-Luxembourg s'établit à 168 millions d'euros, en hausse de 16,7% en données publiées et +16,3% en données comparables. Cette hausse résulte notamment de la poursuite de la croissance des ventes de produits d'électroménager et techniques.



Par ailleurs, Fnac-Darty ajoute que le taux de marge brute est en retrait en raison de l'impact négatif de la baisse des ventes de la billetterie.



Malgré ce début d'année très encourageant dans un contexte sanitaire toujours incertain, le groupe maintient ses perspectives pour 2021 et vise une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2020.



Il rappelle également qu'il n'anticipe pas un retour à la normale de l'activité de Billetterie au mieux avant le second semestre 2021.