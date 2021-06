Fnac Darty : A suivre aujourd'hui

Fnac Darty étend son service de réparation par abonnement, Darty Max, à de nouveaux produits et confirme sa position de leader des solutions de services d'assistance du foyer. Son service de réparation par abonnement couvre désormais de nouvelles catégories de produits : le petit électroménager, la TV home cinéma, le Son, la Photo et le Multimédia. À compter de ce jour, 3 formules distinctes sont ainsi proposées aux clients, avec pour objectif d’atteindre 2 millions d’abonnés Darty Max à horizon 2025.



Pour Vincent Gufflet, directeur Services et Opérations de Fnac Darty : " Ce nouveau Darty Max s'articule autour de 3 formules complémentaires pour mieux répondre aux attentes de nos clients en matière de réparation. Darty Max, qui était proposé autour du dépannage des appareils de gros électroménager, s'élargit à tout l'univers de la maison. Nous renforçons ainsi notre engagement en faveur de l'allongement de la durée de vie des produits, tout en fortifiant une relation de confiance avec nos clients, en les accompagnant dans une démarche durable de réparation de leurs appareils ".