Fnac Darty : Arlo Parks, Feu! Chatterton, Eddy de Pretto / Lena Situations, Florence Aubenas et Boris Cyrulnik… à retrouver ce mois-ci sur La Claque Fnac

VERSUS

QUAND DEUX PERSONNALITÉS DU MONDE DE L'ART

ET DE LA CRÉATION CONFRONTENT LEURS POINTS DE VUE

LENA SITUATIONS, EDDY DE PRETTO, mis en réseau !

Tous deux utilisent les réseaux sociaux, mais pour des raisons différentes. Lena Mahfouf, alias Lena Situations en a compris tous les codes : influenceuse et youtubeuse, elle donne aux internautes ses recommandations via ses posts et ses vidéos. Eddy de Pretto, lui, utilise les Facebook, Instagram et Twitter pour la promotion de ses chansons.

Dans l'actualité ce mois-ci pour son deuxième album, À tous les bâtards, l'interprète de Bateaux-Mouches rencontre, devant les caméras de La Claque Fnac, Lena Situations, qui a fait paraître en septembre un manuel de développement personnel, Toujours plus. Cette édition de Versus mélange leurs points de vue, leur manière d'aborder la création, et fait apparaître leurs points communs.

La complicité est totale, et l'on sent les deux invités ravis de partager leurs claques du moment et leur envie de revenir rapidement à la rencontre du public, que ce soit au cours d'une tournée des Zénith pour l'interprète sensible ou d'une série de dédicaces pour la reine des réseaux sociaux.

INFUSION FNAC

PLONGÉE IMMERSIVE DANS LES COULISSES D'UNE CRÉATION

FLORENCE AUBENAS, reporter sans barrière

Grande reporter, Florence Aubenas a parcouru le monde, les zones de guerre, les territoires en pleine crise, pour ses articles. Ses investigations les plus importantes deviennent aussi des livres. Pour Le Quai de Ouistreham, elle avait même passé un an dans la peau d'une femme de ménage. Sa dernière parution, L'Inconnu de la poste, revient à l'enquête presque policière : la journaliste et écrivaine y décrypte le meurtre d'une guichetière des postes dans un petit village, et nous apprend les coulisses de son travail au long cours sur l'affaire dans cet épisode d'Infusion Fnac.

Pour ce podcast, Baptiste Etchegaray n'a pas eu besoin de se rendre au bureau de la journaliste : celle-ci travaille aussi bien dans le train que dans des hébergements à proximité des lieux qu'elle aborde dans ses livres. Florence Aubenas précise sa pratique du journalisme à notre micro : elle parle avec les témoins directs, en s'immergeant au maximum dans le milieu où a eu lieu le fait divers. Elle nous explique également, durant cet épisode, l'importance de la construction de ses livres, proches du reportage journalistique mais avec des détails encore plus fouillés. Qu'elle aborde un meurtre mystérieux, se fonde parmi les Gilets Jaunes à un rond-point ou ausculte les EHPAD en pleine épidémie, Florence Aubenas garde son objectif intact : faire la lumière sur les angles morts et les « invisibles » de nos sociétés.