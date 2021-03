Fnac Darty : Darty s'installe à Le Quesnoy (59)

Ce nouveau magasin Darty sera dirigé par Philippe Legrand et proposera dans une surface de

250m² tous les produits et accessoires pour la maison en électroménager (image, son, multimédia, et téléphonie). Une équipe de 4 collaborateurs soignera tout particulièrement le confort d'achat des clients en proposant un accompagnement personnalisé autour des produits et des services Darty. "Je suis très heureux de rejoindre le réseau des franchisés Darty pour transformer mon magasin d'électroménager indépendant. M'adosser à Darty, c'est la possibilité de bénéficier d'un modèle omnicanal fort. Les services proposés par l'enseigne, à l'image de la solution de retrait en click and collect ou encore du service après-vente intégré, me permettront d'aller encore plus loin dans l'accompagnement des clients. Fort de mes 30 années d'expériences à Le Quesnoy, j'ai à cœur de continuer à partager mes connaissances avec les clients afin de pouvoir les conseiller au mieux", explique Philippe Legrand, directeur du magasin Darty Le Quesnoy. Darty Le Quesnoy se distinguera par : Un design magasin et un merchandising performants : - De nombreux produits seront disponibles en libre emporté afin de simplifier le parcours du client en magasin. - La présentation des accessoires et consommables, à proximité des produits, pour composer des solutions complètes en fonction des besoins du client. Des espaces services : - Le service Click & Collect : les clients Web qui souhaitent passer leurs commandes sur le site Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin. - Un point « éco-collecte » : pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones portables et le petit électroménager. - Une zone SAV et un desk réparation : pour garantir le suivi des achats et une expérience client optimisée.