Fnac Darty : Darty s'installe à Ruffec (16)

les produits et accessoires pour la maison en électroménager (image, son, multimédia, et téléphonie). Une équipe de 5 collaborateurs soignera tout particulièrement le confort d'achat des clients en proposant un accompagnement personnalisé autour des produits et des services Darty. "Nous sommes très heureux de rejoindre le réseau des franchisés Darty pour transformer notre magasin d'électroménager. Nous adosser à Darty nous donne la possibilité de proposer à nos clients une offre de produits plus large grâce à l'agrandissement du magasin, complétée par les références produits présentes sur le site e-commerce. Les services proposés par l'enseigne, à l'image de la solution de retrait en click and collect ou encore du service après-vente intégré, nous permettront d'aller encore plus loin dans l'accompagnement des clients. Forts de notre expérience à Ruffec, nous avons à cœur de continuer à partager nos connaissances avec les clients afin de pouvoir les conseiller au mieux", expliquent Chantal et Maud Violleau, franchisées Darty à Ruffec. Darty Ruffec se distinguera par : Un design magasin et un merchandising performants : - De nombreux produits seront disponibles en libre emporté afin de simplifier le parcours du client en magasin. - La présentation des accessoires et consommables, à proximité des produits, pour composer des solutions complètes en fonction des besoins du client. Des espaces services : - Le service Click & Collect : les clients Web qui souhaitent passer leurs commandes sur le site Darty.com peuvent récupérer leurs achats en magasin. - Un point « éco-collecte » : pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones portables et le petit électroménager. - Une zone SAV et un desk réparation : pour garantir le suivi des achats et une expérience client optimisée.