Fnac Darty : Découvrez les lauréats de l'édition 2021 à travers cette vidéo

Pour sa 9ème édition consécutive, le Disney Art Challenge, concours créé et organisé par The Walt Disney Company France en collaboration avec Art Ludique, le RECA et en partenariat avec la Fnac, a récompensé quatre étudiants du Réseau des Écoles de Cinéma d'Animation (RECA). Les élèves des 28 écoles du RECA étaient, cette année,

Parmi les œuvres présentées, le jury de professionnels, composé d'Hélène Etzi, Présidente de The Walt Disney Company France, Diane et Jean-JacquesLaunier, fondateurs de la galerie Art Ludique et du Musée Art Ludique, Ingrid Liman, Illustratrice et dessinatrice de bandes dessinées, Julien Bisaro, réalisateur, concept artiste et gagnant du prix de cristal du Festival International du film d'Animation d'Annecy 2020 pour "l'odyssée de Choum" et Grégoire Sabouret expert en produits culturels Fnac des Ternes , a eu la responsabilité de choisir 10 œuvres qui ont été soumises au président du jury Enrico Casarosa, réalisateur de « LUCA », afin qu'il détermine les 3 lauréats de cette édition 2021 .

A propos du Disney Art Challenge :

Le Disney Art Challenge est un concours destiné à mettre en lumière les talents de demain.

Créé en 2013, il propose chaque année aux étudiants en arts graphiques de 28 écoles d'animation réunies sous l'égide du RECA (Réseau des Ecoles de Cinéma d'Animation) de réaliser un concept art sur une thématique spécifique. Une occasion unique pour eux de montrer et faire connaître l'étendue de leur imagination et de leur créativité. Plus de 2000 étudiants ont déjà participé à ce concours qui offre un encouragement financier de 17 000 euros à partager entre les 3 lauréats et leur permet d'obtenir la reconnaissance de grands artistes de l'animation, de professionnels et de journalistes experts et férus d'animation

A propos de The Walt Disney Company France

Acteur majeur du divertissement familial en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) depuis plus de 80 ans, The Walt Disney Company crée de véritables expériences pour les enfants et les familles à travers le cinéma, les chaînes TV et une large gamme de produits à l'effigie de ses différentes marques (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic). De plus Disneyland Paris, qui a ouvert ses portes en 1992, représente la première destination touristique européenne.

À propos du RECA

Le Réseau des Ecoles de Cinéma d'Animation regroupe aujourd'hui 28 écoles françaises de cinéma d'animation qui font l'objet d'une reconnaissance incontestable par le milieu professionnel, en France et à l'étranger. Sa création a été accompagnée et soutenue par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), et par les syndicats d'employeurs représentatifs du secteur