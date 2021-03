Fnac Darty : Document d'enregistrement universel 2020

SOMMAIRE

1

PRÉSENTATION DU GROUPE

1.1 / Modèle économique DPEF

1.2 / Historique

1.3 / 2020, une année marquée par une crise sanitaire sans précédent

1.4 / Marchés et offre Fnac Darty 1.5 / Stratégie et objectifs du Groupe : nouveau plan stratégique Everyday 1.6 / Innover, une priorité pour le Groupe 1.7 / Parc de magasins et immobilier 1.8 / Environnement et évolutions réglementaires 1.9 / Recherche et développement, brevets et licences 2

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE RFA DPEF

Introduction

2.1 / Développer notre principal actif : le capital humain 2.2 / Favoriser une consommation durable et un choix éclairé 2.3 / Contribuer au développement social et culturel des territoires 2.4 / Réduire les impacts sur le climat 2.5 / Garantir l'exemplarité dans la conduite des affaires 2.6 / Synthèse des indicateurs et KPI publiés 2.7 / Note méthodologique 2.8 / Rapport de l'un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur la déclaration consolidée de performance extra-financière 3

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

3.1 / Organisation de la gouvernance RFA

3.2 / Fonctionnement des organes d'administration et de contrôle RFA

3.3 / Rémunérations et avantages des organes d'administration et de direction

3.4 / Participation, intéressement collectif et intéressement long terme

3.5 / Éléments susceptibles d'avoir une incidence en période d'offre publique

3.6 / Autres informations 4

3.7 / Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

COMMENTAIRES SUR L'EXERCICE RFA

4.1 / Analyse de l'activité et des résultats consolidés

4.2 / Trésorerie et capitaux du Groupe

4.3 / Événements récents et perspectives

5

5

ÉTATS FINANCIERS RFA

6 18 20 26

5.1 / Comptes consolidés du Groupe aux 31 décembre 2020 et 2019

5.2 / Annexes aux comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

5.3 / Comptes sociaux aux 31 décembre 2020 et 2019 36 39 40 43 44

5.4 / Annexes aux comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

5.5 / Changement significatif de la situation financière ou commerciale

5.6 / Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

5.7 / Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

6

45

46 55 68

FACTEURS ET GESTION DES RISQUES RFA DPEF

118

101

81

85

115

6.1 / Risques liés à l'évolution du modèle économique 6.2 / Risques liés à la sécurité 6.3 / Risques réglementaires 6.4 / Risques financiers 6.5 / Gestion des risques associés à la crise sanitaire Covid-19 6.6 / Assurances 6.7 / Gestion des risques 7

122

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ, LE CAPITAL ET L'ACTIONNARIAT RFA

125

126 151 168 193 195 195 196

7.1 / La Société 7.2 / Le capital 7.3 / Les actionnaires 7.4 / Les informations boursières 7.5 / Politique de distribution des dividendes 7.6 / Communication avec les actionnaires et investisseurs 7.7 / Organisation du Groupe 7.8 / Transactions avec les parties liées 7.9 / Contrats importants 8

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

8.1 / Personnes responsables RFA

8.2 / Contrôleurs légaux des comptes

8.3 / Honoraires des commissaires aux comptes

8.4 / Informations provenant de tiers, déclarations d'experts et déclarations d'intérêts 197 198 219 227

8.5 / Disponibilité des documents et des communiqués financiers

8.6 / Informations sur les participations

8.7 / Documents incorporés par référence

8.8 / Tables de concordance RFA

8.9 / Glossaire des indicateurs alternatifs de performance et termes courants

8.10 / Index

Les éléments du rapport financier annuel sont identifiés dans les titres des sections à l'aide du pictogramme RFA Les éléments en lien avec la DPEF sont identifiés dans les titres des sections à l'aide du pictogramme DPEF

231

232 238 319 322 338 339 346

351

354 361 363 365 367 368 370

379

380

383

398

401

402

403

404

407

409

411

412 413 413 413 414 416 416 417 424 426

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT

UNIVERSEL 2020

intégrant le rapport financier annuel

1

1

L'année 2020 a constitué une mise à l'épreuve inédite pour nos sociétés, les citoyens et bien évidemment pour les entreprises. Fnac Darty a su afficher des capacités de réaction exceptionnelles lui permettant d'enregistrer un chiffre d'affaires de près de 7,5 milliards d'euros, en croissance par rapport à l'année dernière. Les qualités et les forces de notre Groupe sont celles mises en avant et déployées depuis décembre 2017 avec notre plan stratégique Confiance+ : renforcement mutuel entre les magasins et le digital, qualité de l'exécution commerciale et complémentarité de nos marques. Dans ces circonstances exceptionnelles, les équipes de Fnac Darty ont également témoigné de qualités qui font la différence, notamment en matière d'engagement afin d'assurer une mission de « service public » à part entière, en servant l'intérêt et le besoin urgent des Français de s'équiper pour s'adapter aux changements des modes de vie et de travail dans un contexte unique, mais aussi d'agilité afin de maintenir un service le plus adapté possible aux besoins du moment.

La très forte croissance des ventes en ligne au cours de l'année et l'accueil de plus de 5 millions de nouveaux clients internet actifs ont confirmé notre statut de grand acteur du digital. Nos marques ont été plusieurs fois citées comme celles ayant le plus manqué aux Français et dans nos pays d'implantation lors des périodes de confinement ; cette fidélité de nos 30 millions de clients, dont près de 10 millions d'adhérents Fnac Darty, est notre actif le plus précieux.

Pour cultiver cette fidélité et ouvrir de nouveaux horizons à leurs clients, Fnac et Darty placent l'innovation au cœur de leur action. Notre groupe a ainsi poursuivi sa démarche de diversification

2

2

en investissant massivement sur des marchés porteurs comme la cuisine et la mobilité urbaine. Nous avons tout autant continué d'innover avec de nouvelles interactions avec nos clients au travers des « livestreaming » et « liveshopping ».

Cette année nous a enfin permis de déployer un certain nombre d'actions emblématiques en faveur de l'allongement de la durée de vie des produits et de l'information transmise à nos clients sur les produits que nous commercialisons. Cela s'est notamment traduit par l'extension de l'offre Darty Occasion aux produits électroménagers de la catégorie « froid » et par la publication de la troisième édition du « baromètre du SAV », qui met gratuitement à disposition des consommateurs des données sur 63 familles de produits issues de l'univers équipements électroménagers et multimédia basé sur un score de durabilité. Cet outil propriétaire de Fnac Darty, créé à partir de notre expérience de long terme en matière de réparation, est une réelle innovation permettant de comparer toutes les catégories de produits entre elles et d'opérer une comparaison entre les marques. À partir de ce score de durabilité, la sélection de produits référencés par le label « choix durable par Darty » a été élargi et couvre dorénavant 152 produits. Ces initiatives phares permettent de rendre concrète notre mission d'accompagnement de nos clients vers « un choix éclairé et une consommation durable » et légitiment notre rôle de distributeur de référence mobilisé en faveur de l'économie circulaire et d'une consommation plus responsable.

Notre nouveau plan stratégique Everyday, lancé en tout début d'année, vise à faire de Fnac Darty l'allié du quotidien des consommateurs en articulant notre action autour du service, du conseil et de la durabilité. L'omnicanalité demeure au centre de ce nouveau plan en combinant la force de notre réseau de 908 magasins et celle de notre système digital.

Le développement des services via un modèle relationnel de long cours, qui repose sur les avantages de l'abonnement, avec Darty Max comme emblème qui regroupe déjà plus de 200 000 abonnés, constitue un axe prioritaire. Notre engagement en faveur de la durabilité ira encore plus loin afin de donner aux clients le pouvoir d'agir pour adopter des comportements vertueux favorisant une consommation plus raisonnée et soucieuse de la préservation des ressources naturelles.

La pandémie a bouleversé nos modes de vie et redéfini durablement nos priorités collectives, avec en premier lieu un besoin accru de protection sanitaire, sociale et économique. Le groupe Fnac Darty a ainsi pleinement joué son rôle d'entreprise engagée et solidaire au service de ses clients, et continuera résolument de le faire.