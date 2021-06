Fnac Darty : La Fnac lance un nouveau service de reprise de PS4 et noue un partenariat avec YesYes pour leur donner une seconde vie

La Fnac lance un nouveau service de reprise de PS4

et noue un partenariat avec YesYes pour leur donner une seconde vie

Paris, le 10 juin 2021 - Dans le cadre de son engagement en faveur d'une consommation plus vertueuse, la Fnac lance un nouveau de service de reprise de PS4. Clients ou non de la Fnac, les propriétaires de PS4 (PS4 Slim 500 Go, PS4 Slim 1 To et PS4 Pro 1To) peuvent dorénavant venir déposer leur ancienne console et leurs manettes, encore fonctionnelles, au sein des magasins Fnac et se voir remettre un bon d'achat allant jusqu'à 180 euros, valable 1 an sur tous les rayons Fnac.

Un service de reprise pour enrichir l'offre Seconde Vie de la Fnac Acteur de l'économie circulaire, le groupe Fnac Darty dispose d'une offre diversifiée de produits reconditionnés, allant de l'ordinateur au réfrigérateur, en passant par le jouet. Pour continuer de l'étoffer et

répondre continuellement aux besoins de ses clients, le Groupe a fait appel à YesYes, spécialiste français du reconditionnement des produits électroniques, pour soutenir son activité de reconditionnement en lui confiant la remise en état des consoles PS4. Entièrement contrôlées, nettoyées et reconditionnées, ces consoles PS4 seront par la suite remises en vente dans les magasins Fnac avec une garantie de 2 ans.

Katell Bergot, Directrice Seconde Vie du groupe Fnac Darty: « Avec ce projet de reprise, qui s'inscrit dans notre nouveau plan stratégique « Everyday », nous souhaitons inciter les Français à s'engager, à nos côtés, pour une consommation plus vertueuse, tout en contribuant, par la remise d'un bon d'achat,

l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Pour mener à bien ce projet, nous avons souhaité collaborer avec une entreprise qui partage la même vision des activités du reconditionnement et les mêmes engagements que Fnac Darty. Avec un reconditionnement de grande qualité, 100% français, et une démarche RSE active en faveur notamment de la réinsertion professionnelle et d'actions environnementales concrètes, YesYes est le partenaire idéal ».

David MIGNOT, Co-fondateur de YesYes : « Nous sommes très heureux de ce partenariat et remercions la Fnac pour sa confiance. Cette collaboration fait écho à la volonté de YesYes de favoriser un reconditionné Made In France avec le soutien d'un acteur majeur de la distribution. En effet, depuis plus de 3 ans, YesYes défend un reconditionné français de qualité et véritablement engagé, pour la garantie d'une expérience 100% positive ».