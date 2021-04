Fnac Darty : Les enseignes Fnac et Darty célèbrent toutes les mamans !

Ce coffret collectif comprend le CD de l'album Mesdames, le vinyle blanc et le carnet de notes de 160 pages dont les 24 premières sont personnalisées avec les textes et illustrations de l'album ainsi qu'une lithographie. Cet album reprend 10 titres inédits dont 9 chansons en duo avec plusieurs artistes françaises qui font partie de ce joli casting.

Relaxation et méditation au programme avec la box Morphée. Plus de 200 combinaisons de séances guidées réalisées par des professionnels du sommeil.

Le pouvoir du moment présent propose un enseignement simple et profond qui aide des millions de gens à travers le monde à trouver la paix intérieure et à se sentir plus épanouis dans leur vie.

LE PAYS DES AUTRES, LEÏLA SLIMANI

GALLIMARD

J'ai envie de raconter le destin d'une famille marocaine sur trois à quatre générations, soit les soixante ans qui voient le Maroc s'installer dans la modernité, en suivant les personnages d'Aïcha, Selma et leurs enfants », raconte Leïla Slimani qui, après deux romans au style clinique et acéré, fait revivre une époque et ses acteurs avec humanité, justesse, et un sens très subtil de la narration.

Prix : 8,60€ livre de poche (en précommande et disponible à partir du 6 mai) / 20€ roman / 14,99€ ebook / 18,99€ audiobook / 21,90€ texte lu (CD)

Leïla Slimani, à retrouver dans la rencontre digitale Fnac « Artistes engagés » sur LaClaqueFnac.com

Coup de cœur des libraires Fnac

Pour les bons moments en famille

PLANCHA RIVIERA ET BAR POWERZONE QPL380

RIVIERA ET BAR

La plancha gril Riviera et Bar QPL 380 Power Zone est la solution idéale pour une cuisson simultanée plancha traditionnelle et viandes plus épaisses. La grande surface de cuisson associée à des performances de cuisson parfaites en fait un produit indispensable pour les amateurs de cuisine conviviale.

Prix : 99€99

JEU DE SOCIÉTÉ MONOPOLY RETOUR VERS LE FUTUR

WINNING MOVES Exclusivité Fnac à partir de 8 ans

Monopoly propose un nouveau plateau en s'inspirant de la célèbre saga Retour vers le futur, pour le plus grand plaisir des joueurs invétérés. Il est désormais possible d'acheter les plus célèbres lieux de Hill Valley aux différentes époques des trois films, comme la mairie de 1885, la maison de Doc en 1955 et la maison des McFlys en 2015.

Prix : 34€99

Contacts presse :

Teddy EUGENE - 07 66 59 58 37 - teddy.eugene@fnacdarty.com

Lou PEZIN - 07 60 60 72 13 - lou.pezin@fnacdarty.com

Agence Marie-Antoinette - 01 55 04 86 49 - fnacdarty@marie-antoinette.fr

À propos de Fnac Darty :

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2020 d'un réseau multi-format de 908 magasins, dont 741 en France, et se positionne comme le 3e acteur e-commerce en termes d'audience en France (44 millions de visites cumulées sur les sites du Groupe en moyenne chaque mois avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com). Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires pro forma de 7 491M€.