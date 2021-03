Fnac Darty

Nouvelle organisation du Comité Exécutif au service de l'ambition du Groupe « Everyday »

Afin d'accompagner la mise en œuvre cohérente du plan stratégique « Everyday » présenté le 23 février dernier, Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a décidé de procéder à des évolutions importantes au sein du Comité Exécutif du Groupe.

Ces évolutions contribueront à servir l'ambition du Groupe d'être, au quotidien et dans la durée, l'allié du consommateur pour l'accompagner dans une consommation durable et dans les usages

quotidiens de son foyer, et décliner ainsi les grands axes du plan :

- incarner les nouveaux standards d'un retail omnicanal à la fois humain et digitalisé ;

- déployer le prochain service de référence d'assistance du foyer par abonnement ;

- accompagner les consommateurs dans l'adoption de comportements durables.

La nouvelle organisation qui prendra effet au 30 mars 2021* fait évoluer les périmètres suivants au service de de l'exécution d' « Everyday » et de la transformation du Groupe :

Pour servir notre ambition sur l'accélération digitale, un pôle digital complet émerge, autour de l'activité et des métiers du E-Commerce et du Digital. Cette Direction E-Commerce et Digital sera pilotée par Olivier Theulle, précédemment Directeur Opérations et DOSI.

Pour servir notre ambition autour des Services et de la Durabilité, la nouvelle organisation fait émerger une Direction Services & Opérations. Cette Direction réunira en particulier l'ensemble de l'activité Service, de la conception des offres jusqu'à l'exécution opérationnelle.

Ainsi, la Direction Services se rapproche de la Direction des Opérations, au sein d'une nouvelle

Direction Services et Opérations, qui sera pilotée par Vincent Gufflet, précédemment Directeur Commercial Produits et Services. Il assurera également le pilotage de la filiale Wefix.

Pour servir notre ambition autour du consommateur et devenir son allié incontournable, une place plus conséquente est donnée au Client dans la nouvelle organisation. Ainsi, une Direction Client est créée, en lien fort avec les marques.

A cette Direction seront également rattachés les leviers du développement commercial, que sont l'animation commerciale des produits et des services sur les canaux web et magasins, le concept et le

merchandising, et le pricing. Cette nouvelle Direction Client, Marketing et Développement commercial sera pilotée par Samuel Loiseau, précédemment Directeur du Développement Commercial.

A ce titre, Samuel intègre le Comité Exécutif du Groupe.

Pour piloter la transformation du Groupe et l'exécution du plan stratégique, Anne-Laure Feldkircher est nommée Directrice Exécutive Transformation et Stratégie Groupe. En plus de ses activités actuelles, elle pilotera les achats indirects, le plan de performance et l'activité Billetterie.

Certains périmètres évoluent ou sont pourvus en conséquence :

La Direction commerciale est centrée sur l'élaboration et le pilotage de l'offre, avec le rattachement des activités B2B et Cuisine, ainsi que de l'activité 2nd vie. L'activité Régie & Trade sera également rattachée à la Direction Commerciale. Cette nouvelle Direction Commerciale sera pilotée par Benoît Jaubert, précédemment Directeur Exploitation.

François Gazuit est nommé Directeur Exploitation. Il sera chargé du pilotage du parc de magasins intégrés et franchisés Fnac et Darty. Il coordonnera également les activités de Fnac en Suisse. François était précédemment en charge de l'Exploitation Darty.

A ce titre, François intègre le Comité Exécutif du Groupe.

Cécile Trunet-Favre succède à Benjamin Perret en tant que Directrice de la Communication et des Affaires Publiques.

Cécile a un parcours riche dans les métiers de la communication, et occupait jusqu'à présent les fonctions de directrice des médias et de l'influence du groupe SNCF, assurant notamment depuis octobre 2020 le pilotage de la communication de crise, de l'e-réputation et de la communication financière. Elle aura chez Fnac Darty la responsabilité des relations presse et des événements, de la communication interne, des affaires publiques, des partenariats medias et de l'action culturelle.

Les autres périmètres sont confirmés :

Annabel Chaussat est Directrice Générale de Fnac Espagne et succède ainsi à Marcos Ruao. Annabel était précédemment en charge de la Direction Marketing et e-commerce.

Tiffany Foucault est Directrice des Ressources Humaines Groupe.

Frédérique Giavarini est Secrétaire générale du Groupe et Directrice générale de Nature & Découvertes.

Jean-Brieuc le Tinier, Directeur financier du Groupe. Jean-Brieuc est également chargé du pilotage des activités au Portugal, en lien avec Nuno Luz, Directeur Général Fnac Portugal.

Charles-Henri de Maleissye est Directeur Général de Fnac Vanden Borre en Belgique, également chargé du pilotage des activités au Luxembourg.

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « Notre équipe de direction renforcée et renouvelée nous donne la capacité de mettre en œuvre dans les meilleures conditions notre plan Everyday, avec notamment la représentation plus marquée des axes autour du Client, du Digital et des Services. Je suis très heureux d'y accueillir trois nouveaux membres, Cécile Trunet-Favre, François Gazuit et Samuel Loiseau, à qui je souhaite la plus grande réussite, ainsi que de procéder à des évolutions dans les responsabilités de certains d'entre nous permettant de partager toujours mieux les immenses expertises dont dispose le groupe. Je remercie Benjamin Perret, directeur de la Communication et des affaires publiques depuis fin 2017 pour son action à nos côtés ».