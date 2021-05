Fnac Darty : OPPO choisit WeFix pour la réparation express de ses smartphones

Paris, le 25 mai 2021 - OPPO, marque leader sur le marché des smartphones et des objets connectés, et WeFix, groupe Fnac Darty, s'associent pour renforcer leurs engagements communs en faveur d'une consommation plus responsable. Avec la mise en place de ce partenariat, WeFix devient réparateur autorisé OPPO et dispose dorénavant d'un accès aux pièces détachées officielles de la marque.

OPPO est present dans plus de 40 pays et regions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu'un centre de design international a Londres. Plus de 40 000 employes d'OPPO ont a cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une experience exceptionnelle qui ameliore leur vie quotidienne.

À propos de WeFix

Depuis 2012, WeFix s'est donne pour mission de lutter contre l'obsolescence programmee des smartphones et tablettes en proposant des services de reparation et de reconditionnement performants, disponibles en magasin et via le site www.wefix.net. La rapidite et la qualite sont au cœur de la reussite de l'entreprise : les techniciens-vendeurs sur les 130 points de vente beneficient d'une formation professionnelle interne afin d'assurer une reelle uniformite dans la qualite d'execution. Au siege parisien, les telephones reconditionnes sont testes sur jusqu'à 80 points de controle suivant les modeles et le logiciel PhoneCheck a ete choisi pour maximiser le degré d'exigence. Avec plus de 30 000 reparations par mois et plus de 400 collaborateurs, WeFix renforce son statut de leader francais de la reparation express de smartphones et s'inscrit dans la logique de l'economie circulaire a laquelle les consommateurs sont de plus en plus sensibles. WeFix est une entreprise 100% francaise, marque du groupe Fnac Darty depuis le 4 octobre 2018.