Fnac Darty : Une 9ème édition sur le thème « un été inoubliable » inspiré du nouveau film d‘animation des Studios Pixar

Paris, le 25 mai 2021

Pour sa 9ème édition consécutive, le Disney Art Challenge, concours créé et organisé par The Walt Disney Company France en collaboration avec Art Ludique et le RECA et en partenariat avec la Fnac, est devenu un rendez-vous incontournable. Il propose tous les ans aux étudiants en arts graphiques de 28 écoles d'animation réunies au sein du RECA (Réseau des Ecoles de Cinéma d'Animation) de réaliser un concept art sur une thématique spécifique. Une belle opportunité pour eux de montrer et faire connaître l'étendue de leur imagination et de leur créativité. Plus de 2167 étudiants ont déjà participé à ce concours qui offre un encouragement financier de 17 000 euros à partager entre les 3 lauréats et leur permet d'obtenir la reconnaissance de grands artistes de l'animation, de professionnels et de journalistes experts et férus d'animation.

Pour cette nouvelle édition, les étudiants ont été invités à proposer une œuvre autour du thème « UN ÉTÉ INOUBLIABLE » inspiré du nouveau film des studios d'animation Pixar LUCA, à découvrir sur Disney+ dès le 18 juin.

264 participations pour cette édition 2021 !

Leurs œuvres ont été soumises à l'appréciation d'un jury de professionnels composé d'Hélène Etzi, Présidente de The Walt Disney Company France, Diane et Jean-JacquesLaunier, fondateurs de la galérie Art Ludique et du Musée Art Ludique, Ingrid Liman, Illustratrice et dessinatrice de bandes dessinées, Julien Bisaro, réalisateur, concept artiste et gagnant du prix de cristal du Festival International du film d'Animation d'Annecy 2020 pour "l'odyssée de Choum" et Grégoire Sabouret expert en produits culturels Fnac des Ternes.

ET LES 10 ŒUVRES SELECTIONNÉES PAR LE JURY SONT …