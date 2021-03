Fnac Darty annonce la réussite de sa nouvelle stratégie de financement avec :

Le placement de sa première OCEANE pour un montant de 200 millions d’euros à échéance 2027

L’extension de sa ligne de crédit RCF à 500 millions d’euros avec une maturité maximale en 2028 et le remboursement du Senior Term Loan Facility de 200 millions d’euros venant à échéance en avril 2023

Le remboursement de l’intégralité de son Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 500 millions d’euros

Sur la base des résultats annuels 2020 solides qui ont démontré la résilience de son activité dans un contexte de crise inédit, le Groupe annonce ce jour la finalisation de la restructuration de sa dette à long terme, avec un profil de maturité allongé, des sources de financement diversifiées, un coût optimisé et la sécurisation de sa liquidité à long terme.

Le groupe a ainsi initié le remboursement de l’intégralité son Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 500 millions d’euros. Cet instrument aura permis à Fnac Darty d’appréhender la crise sanitaire avec confiance tout au long de l’année 2020.

Le Groupe a réussi, ce jour, le placement de son émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE), à échéance 2027, pour un montant nominal de 200 millions d’euros représenté par 2 468 221 obligations d’une valeur nominale unitaire de 81,03 euros. Sur la base du ratio de conversion et/ou d’échange initial d’une action par obligation, la dilution potentielle serait d’environ 9,28% du capital actuel de la société. L’émission sera affectée au remboursement de son prêt à moyen terme (Senior Term Loan Facility) d’un montant de 200 millions d’euros venant à échéance en avril 2023.

En parallèle, Fnac Darty a renégocié les conditions de ses facilités de crédit en amendant sa ligne de crédit RCF pour porter son montant total à 500 millions d’euros contre 400 millions auparavant. Cette ligne de crédit aura une maturité de 5 ans (mars 2026) qui pourra être prolongée à la demande de Fnac Darty jusqu’en mars 2028. En cohérence avec les objectifs stratégiques du nouveau plan stratégique Everyday, cette nouvelle facilité de crédit intègre une composante Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) qui permettra au Groupe d’améliorer ses conditions de financement si les objectifs fixés sont atteints.

Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier de Fnac Darty, a déclaré : « Le succès de la mise en œuvre de notre nouvelle structure de financement témoigne de la confiance des partenaires financiers dans la stratégie du Groupe. Ces différentes opérations de financement permettent à la fois de diversifier nos sources de financement et de continuer à optimiser le coût moyen de notre dette, dans un contexte qui reste porteur d’incertitudes liées à la crise sanitaire. Le Groupe renforce ainsi sa flexibilité financière avec un profil de maturité long terme en ligne avec les capacités de génération de cash-flow annoncées récemment lors du nouveau plan stratégique Everyday. »



***

L’opération de renégociation des conditions des facilités de crédit a été coordonnée par BNP Paribas.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Société Générale Corporate and Investment Banking ont agi en tant que Mandated Lead Arrangers et Bookrunners.

L’opération d’Emission d’Obligations Convertibles a été coordonnée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank qui a agi en tant que Seul Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé et Natixis, Société Générale Corporate and Investment Banking et BNP qui ont agi en tant que Teneurs de Livre.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell, Caixa Bank et Crédit Industriel et Commercial (CIC) ont agi en tant que Co-Chefs de File.

Le cabinet Bredin Prat a conseillé Fnac Darty sur cette opération. Les banques ont été accompagnées par le cabinet White & Case.

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS Stéphanie Laval stephanie.laval@fnacdarty.com

+33 (0)1 55 21 18 74 Marina Louvard marina.louvard@fnacdarty.com

+33 (0)1 72 28 17 08 PRESSE Audrey Bouchard audrey.bouchard@fnacdarty.com

+33 (0)1 55 21 59 25

Pièce jointe