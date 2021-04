Fnac Darty : et Bleu Jour nouent un partenariat exclusif pour la distribution de Kubb, des ordinateurs de bureau nouvelle génération

Nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec les enseignes Fnac et Darty. Ce partenariat s'inscrit dans notre stratégie de développement et marque une nouvelle étape dans la commercialisation de notre gamme d'ordinateur Kubb »,

La période inédite que nous traversons incite les Français à s'équiper de solutions informatiques pour travailler, étudier à distance et se divertir. Afin de continuer à accompagner au mieux nos clients dans leurs nouvelles habitudes, nous souhaitons élargir notre offre multimédia avec des produits différenciants. Nous sommes ainsi ravis de collaborer avec BLEU JOUR et d'intégrer leurs solutions innovantes Kubb à notre catalogue »,

Partenaire privilégié des marques les plus inventives au monde, le groupe Fnac Darty réaffirme sa volonté d'offrir à ses clients des produits uniques et innovants. BLEU JOUR, dont le crédo est de proposer des créations à la croisée de l'esthétique et de technologies novatrices, bénéficiera ainsi de la puissance omnicanale du groupe

Le groupe Fnac Darty a sélectionné BLEU JOUR, fabricant français d'ordinateurs et d'accessoires périphériques originaux et performants, pour étendre son offre multimédia. Dans le cadre de ce partenariat, les enseignes Fnac et Darty proposent en exclusivité une quinzaine de modèles d'ordinateurs Kubb sur fnac.com et darty.com. La gamme est proposée à partir de 765 € TTC.

Kubb : Des PC compacts ultra performants, silencieux avec des finitions chics

Esthétique et compact, Kubb est un concentré de technologies qui apporte les plus hautes performances à ses utilisateurs. Son design cubique apporte une touche décorative sur le bureau tout en respectant la concentration de son utilisateur grâce à son silence absolu.

Pour une touche de style en plus, Kubb est proposé en plusieurs coloris entre modèles peints et en bois, avec des coques qui ont toutes été soigneusement fabriquées à la main.

À propos du groupe Fnac Darty

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2020 d'un réseau multi-format de 908 magasins, dont 741 en France, et se positionne comme le 3e acteur e-commerce en termes d'audience en France (44 millions de visites cumulées sur les sites du Groupe en moyenne chaque mois avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com). Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires pro forma de 7 491M€.

À propos de Bleu Jour

Fondée en 2002 par 4 associés dont Jean-Christophe Agobert, l'entreprise Toulousaine BLEU JOUR est un fabricant d'ordinateurs (PC, Mini PC, stations de travail, PC embarqué...) et d'accessoires périphériques originaux reposant sur cinq piliers fondateurs : Qualité, Esthétisme, Innovation, Praticité et Exclusivité. Dans un univers en constante évolution, BLEU JOUR conçoit des produits où l'esthétique est alliée à des solutions technologiques novatrices. L'entreprise a notamment pris son envol en 2014 avec le lancement de Kubb, un ordinateur design et personnalisable se présentant sous la forme d'un cube de 12 cm. Les coques du Kubb ont été imaginées en interne et sont fabriquées à la main, pièce par pièce.

Coté technologie et composants, BLEU JOUR se fournit auprès des grands fournisseurs, dont Intel®, partenaire principal de la marque pour les cartes mères. L'assemblage des produits est réalisé, en France, grâce à un partenariat avec un ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail). Ayant été primé à plusieurs reprises au Computex et en France pour le design de ses créations, l'entreprise BLEU JOUR est aujourd'hui un acteur reconnu et en plein développement en France comme à l'international.

Contacts presse

Groupe Fnac Darty

Alexandra Rédin // tél. : 06 66 26 05 18 // @: alexandra.redin@fnacdarty.com

Julien Vermessen // tél. : 06 16 24 81 95 // @: julien.vermessen@marie-antoinette.fr

Bleu Jour

La Toile des Médias, David Pilo

Tel. + 33 (0)4 66 72 68 55 - +33 (0)6 20 67 70 37 dpilo@latoiledesmedias.com