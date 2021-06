COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fnac Darty et Manor signent un accord de partenariat pour le déploiement de

shop-in-shops Fnac dans 27 magasins Manor en Suisse

Genève/Bâle, Ivry, le 22 juin 2021. Fnac Suisse et Manor lançaient fin 2020 une expérimentation de plusieurs mois qui visait à déployer des shop-in-shops Fnac au sein de quatre magasins Manor (Chavannes, Monthey, Bienne et Vésenaz). À l'issue de cette phase pilote concluante, Fnac Darty et Manor signent un accord de partenariat visant au total le déploiement de 27 shop- in-shops Fnac au sein de Manor d'ici le premier semestre 2022.

Les nouveaux shop-in-shops Fnac au sein de Manor, exploités sous forme de concession avec une surface pouvant aller jusqu'à 1 000 m², offriront l'accès à une expérience client et une gamme de produits inégalée. Ces nouveaux espaces proposeront une large sélection de produits et de services, avec le conseil client associé, dans les domaines du livre, de la musique, du cinéma, du multimédia, des jeux vidéo, de la téléphonie, de la photographie, du petit électroménager et des accessoires.

En complément des 4 shop-in-shops déjà existants, l'ouverture d'espaces Fnac au sein de 10 autres grands magasins Manor de Suisse romande d'ici la fin de l'année 2021(*) et dans 13 autres grands magasins Manor en Suisse alémanique et au Tessin en 2022(**), permettra de renforcer significativement la présence de la marque Fnac en Suisse. De plus, au cours de l'année 2022, la Fnac sera représentée au sein de la boutique en ligne manor.ch, avec plusieurs milliers d'articles en vente sur la Marketplace nouvellement créée.

Pour Manor, ce partenariat permettra également à ses magasins, ainsi qu'à la boutique en ligne manor.ch, de bénéficier du savoir-faire et de la puissance commerciale du groupe Fnac Darty dans les catégories multimédia, produits culturels et petit électroménager.

Avec ce partenariat, Fnac Darty vise un chiffre d'affaires additionnel d'au moins 100 millions d'euros en année pleine, sans impact significatif sur l'objectif de cash-flow libre du Groupe attendu à environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023, en dépit des investissements liés au déploiement du partenariat.

Jérôme Gilg, CEO de Manor, commente : « La Fnac est un acteur très compétent sur le marché des produits multimédia, culturels et électroniques. La phase de test dans les quatre grands magasins a été très prometteuse. Nous sommes très heureux d'étendre maintenant notre partenariat à 27 shop-in- shops, et à notre boutique en ligne. Cela nous permettra d'offrir à notre clientèle une plus grande variété de produits, de conseils et de services et de renforcer l'attrait des grands magasins Manor. Ce partenariat est un exemple de la complémentarité parfaite de deux marques fortes dans le commerce de détail et de la valeur ajoutée qu'elles apportent aux clients des deux enseignes. »

Cédric Stassi, Directeur général de Fnac Suisse, ajoute : « Cette collaboration marque une nouvelle étape du développement de la Fnac en Suisse. À travers ce partenariat privilégié avec Manor, nous nous implantons au plus près de nos clients et adhérents en Suisse romande, et nous ouvrons de nouvelles perspectives en Suisse alémanique et au Tessin, où nous déploierons des shop-in-shopsdès l'année prochaine. Nous sommes heureux de renforcer notre position sur le marché suisse et d'offrir nos services et l'expertise de nos vendeurs à la clientèle fidèle des grands magasins Manor. Je me réjouis des synergies et des bénéfices pour le développement de nos marques respectives qui résulteront de cette nouvelle collaboration pérenne entre Fnac Suisse et Manor. »

1