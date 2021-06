Fnac Darty étend son service de réparation par abonnement, Darty Max, à de nouveaux produits et confirme sa position de leader des solutions de services d’assistance du foyer

Darty Max est devenu le service d’abonnement à la réparation de référence pour les appareils gros électroménager. Avec près de 200 000 abonnés à Darty Max à fin 2020 et 18 mois après son lancement, Fnac Darty accélère et fait aujourd’hui évoluer son offre en couvrant de nouvelles catégories de produits : le petit électroménager, la TV home cinéma, le Son, la Photo et le Multimédia*. À compter de ce jour, 3 formules distinctes sont ainsi proposées aux clients, avec pour objectif d’atteindre 2 millions d’abonnés Darty Max à horizon 2025. Pilier majeur du nouveau plan stratégique Everyday, le développement de Darty Max doit permettre à Fnac Darty d’être, au quotidien et dans la durée, l’allié incontournable des consommateurs pour les accompagner dans une consommation durable et dans les usages quotidiens de leur foyer.

Assuré par les 2 500 techniciens SAV du Groupe, Darty Max est un service d’abonnement à la réparation qui permet de facilement réparer plutôt que remplacer, sans limite sur le nombre d’appareils, de pannes ou d’ancienneté, tant que les pièces détachées sont disponibles. Il comprend la téléassistance, le diagnostic, la main d’œuvre et le remplacement des pièces défectueuses pour tous les appareils achetés chez Darty ou ailleurs**. Darty Max intègre également des conseils d’entretien, d’aide à l’usage des appareils et permet un accès prioritaire pour les interventions à domicile et l’assistance téléphonique. En cas d’impossibilité de réparer, le produit du client est remboursé en carte cadeau si le produit a été acheté chez Darty. Avec cette solution tout compris, ce nouveau service participe à l’allongement de la durée de vie de tous les produits électriques et électroniques, en démocratisant et facilitant l’accès à la réparation illimitée des appareils du foyer.

Dédié initialement à la réparation des appareils gros électroménager, Darty Max évolue en proposant aujourd’hui trois formules distinctes.

La première, Darty Max Essentiel, est une évolution de la version initiale du service, à savoir qu’elle couvre pour 9,99 euros TTC par mois, la réparation de la catégorie gros électroménager (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four, table de cuisson, cuisinière, hotte, réfrigérateur, congélateur, cave à vin). Cette version initiale est enrichie aujourd’hui en intégrant dorénavant également les catégories micro-ondes, machines à café encastrables et climatiseurs.

Fnac Darty propose également une formule Darty Max Évolution à 14,99 euros TTC par mois, qui couvre les catégories gros électroménager, auxquelles s’ajoutent aujourd’hui le petit électroménager et la catégorie TV home cinéma (téléviseur, hi-fi, home cinéma, vidéoprojecteur, récepteur et périphérique TV), Son (casque audio, enceinte nomade, baladeur numérique, radio).



Une dernière formule, premium, Darty Max Intégral, à 19,99 euros TTC par mois, est proposée et couvre les catégories gros électroménager, petit électroménager, TV, Son, Photo (appareil photo, caméscope, complément appareil photo) et Multimédia (ordinateur, tablette, moniteur, imprimante et scanner, téléphone fixe). Cette formule permet aussi à ses abonnés de bénéficier de 30% de réduction pour toutes les réparations de smartphones effectuées dans le réseau WeFix, filiale du groupe Fnac Darty.

Pour Vincent Gufflet, Directeur Services et Opérations de Fnac Darty : « Ce nouveau Darty Max s’articule autour de 3 formules complémentaires pour mieux répondre aux attentes de nos clients en matière de réparation. Darty Max, qui était proposé autour du dépannage des appareils de gros électroménager, s’élargit à tout l’univers de la maison. Nous renforçons ainsi notre engagement en faveur de l’allongement de la durée de vie des produits, tout en fortifiant une relation de confiance avec nos clients, en les accompagnant dans une démarche durable de réparation de leurs appareils ».

* La quasi-totalité des produits couverts par des extensions de garantie sont éligibles à Darty Max. Les smartphones, mais aussi les drones, les produits de mobilité urbaine, les consoles de jeu, les montres et bracelets connectés, les cadres photos numérique, les liseuses, les disques durs réseaux, NAS, les imprimantes 3D, les casque VR, les appareils photos argentiques, les baladeurs radios, les baladeurs minidisc, les baladeur CD, ne sont pas pris en compte par Darty Max.

** Selon le type d’appareil, la première réparation s’élève à 49, 59 ou 99 euros TTC. Les réparations suivantes sont incluses dans l’abonnement.



