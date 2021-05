Fnac Darty : ouverture d'un Darty à La Réunion

Cafom annonce que l'enseigne Darty renforce sa présence à La Réunion avec l'ouverture d'un second magasin à Saint-Pierre le 4 mai prochain. Le magasin s'installera au sein du nouvel ensemble commercial, le Family Plaza, situé au coeur de la ZAC Canabady.



Darty Saint-Pierre proposera sur près de 1120 m2 l'ensemble des produits et accessoires pour la maison en électroménager. Avec cette nouvelle ouverture, l'enseigne privilégie à nouveau le modèle de la franchise, en s'appuyant sur Cafom comme partenaire local.



Fnac Darty consolide ainsi son maillage avec désormais 18 magasins dans les départements et territoires d'Outre-Mer, dont 10 Darty exploités par Cafom. Le groupe est implanté à la Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.