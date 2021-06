Communiqué de presse : 3 juin 2021 Fnac Darty, partenaire commercial de ZEWAY pour la distribution d'une nouvelle génération de scooter électrique personnel rechargeable en 50 secondes chrono Paris, 3 juin 2021 - Pour étendre son offre de mobilité urbaine et proposer des produits plus innovants et responsables, le groupe Fnac Darty a noué un partenariat avec la startup française ZEWAY, premier acteur à proposer en Europe un concept de scooter électrique personnel à batterie échangeable en 50 secondes dans des stations partout à Paris et sa proche banlieue. Dans le cadre de cet accord, les enseignes Fnac et Darty proposeront swapperOne, le premier modèle de scooter électrique développé par ZEWAY, dans 5 magasins de la capitale ainsi que sur leur site e-commerceFnac.comet Darty.com. Cet accord vient confirmer les ambitions du nouveau plan stratégique Everyday du groupe Fnac Darty, visant à accompagner les consommateurs au quotidien vers une consommation durable et éclairée. Depuis 2016 et la distribution des premiers hoverboards, puis des trottinettes électriques et des vélos à assistance électrique, l'offre de Fnac Darty sur le secteur de la mobilité urbaine s'enrichit régulièrement. Après le partenariat d'envergure autour de Citroën AMI, ainsi que le lancement du scooter électrique RED 300 km d'autonomie, c'est une collaboration tout aussi innovante et différenciante que vient de nouer le groupe avec ZEWAY, startup française qui réinvente la mobilité urbaine à deux roues « zéro émission » en supprimant la contrainte de la recharge et de l'autonomie. Avec ce partenariat, Fnac Darty continue de renforcer sa position de leader sur le marché de la mobilité urbaine tout en répondant à la nécessité impérieuse d'œuvrer à une consommation respectueuse des enjeux sociétaux et environnementaux. Nous sommes ainsi ravis de nous associer à cette startup française et de participer au développement commercial de cette solution de mobilité ambitieuse, innovante et accessible » déclare Benoît Jaubert, Directeur commercial du groupe Fnac Darty.

Nous sommes extrêmement fiers de ce partenariat noué avec Fnac Darty, enseigne emblématique de la distribution, connue pour choisir des marques dignes de confiance, engagées et responsables.

Ce partenariat va permettre d'accélérer la diffusion de notre solution inédite de scooter électrique, et ainsi le basculement du thermique vers l'électrique. Il va également contribuer à convaincre les personnes à la recherche d'une mobilité personnelle, fluide, propre et compétitive. » conclut Stéphanie Gosset, co- fondatrice de ZEWAY.

Une collaboration pour démocratiser l'usage du scooter électrique en ville Nouvel acteur de la mobilité́électrique, ZEWAY propose une solution de scooter personnel à batterie échangeable, qui s'appuie sur un réseau de 40 stations d'échange de batteries réparties dans Paris Intramuros et sa proche couronne. Commercialisé en ligne depuis le mois de mars, le premier modèle de scooter de la marque ZEWAY, swapperOne, équivalent 50cm3, est disponible dès aujourd'hui dans les magasins FNAC Saint- Lazare, Fnac Ternes, Darty Passy, Darty République et Darty Beaugrenelle. Les clients Fnac et Darty pourront ainsi découvrir le scooter en magasin, puis essayer gratuitement le scooter et le swap 1 » avec les équipes de ZEWAY. Ils pourront ensuite souscrire à l'offre de 130€ TTC par mois 2 tout inclus, comprenant la location du scooter personnel avec kilométrage illimité,

l'assurance, la maintenance, et l'accès illimité aux stations d'échange de batteries, guidés par l'application ZEWAY. En passant par le réseau Fnac Darty, les clients bénéficieront en exclusivité de la livraison offerte à domicile sous trois semaines (après acceptation du dossier) et de 300 euros d'accessoires offerts (jupe, Topcase de 40L, porte téléphone et chargeur). Un réseau de stations d'échange, pour en finir avec la recharge interminable de la batterie Les 40 stations d'échange de batteries sont installées dans certaines enseignes partenaires de ZEWAY (Monoprix, Esso, BNP Paribas et des laveries). En assurant un maillage large dans Paris et sa proche banlieue, ZEWAY permet d'avoir accès à une station à moins de 2km, où que l'on se trouve dans la capitale. Grâce à l'application ZEWAY, l'utilisateur peut géolocaliser son véhicule et les stations d'échange, accéder au niveau de sa batterie et se voir guider vers la station la plus proche. Grâce à son modèle innovant, ZEWAY réinvente le scooter électrique en supprimant les deux principaux freins à l'essor de l'électrique : le temps de recharge et l'autonomie. Le « swap» d'une batterie vide contre une pleine permet au scooter swapperOne d'être rechargé en à peine 50 secondes dans une station au lieu des 5h de recharge traditionnelle sur prise secteur. Le scooter électrique swapperOne de ZEWAY en quelques mots : Un moteur BOSCH puissant de 3 kW

Une accélération de 0 à 40 km/h en 5s

Un scooter léger et maniable : 74kg

3 styles de conduite : Eco, Ride, Sport

Une marche arrière motorisée

Des roues de 12 pouces

Un Top Case pratique de 40 litres

Un phare à LED puissant pour être vu de jour et bien voir la nuit

Un freinage optimisé avec le combined breaking system (CBS)

Deux coloris : gris et bleu « swap » : l'échange de batterie LLD (Location Longue Durée) pour une durée de 36 mois, bonus écologique déduit et services ZEWAY inclus, reconductible pour 24 mois avec un abonnement réduit à 85€ TTC/mois, pour un conducteur de plus de 25 ans

Cette solution « tout inclus » peut d'ores et déjà̀être souscrite par les particuliers (dès 130€TTC/mois) et les entreprises (dès 89€HT/mois3). En plus du bonus écologique, et de l'aide « véhicules Propres » de la région IDF pour les entreprises, elle est éligible au Forfait Mobilités Durables (jusqu'à 500€/an de réduction possible en plus pour les salariés des entreprises ayant mis en place le FMD). Se former au code de la route avec Fnac Darty, en partenariat avec En Voiture Simone Depuis le 25 février 2021, les clients des enseignes Fnac et Darty bénéficient, pour l'achat de tout engin de déplacement personnel (EDPM) effectué en magasin ou en ligne, d'un programme entièrement gratuit de formation au code de la route en partenariat avec En Voiture Simone. Ce dispositif a pour but de permettre aux clients du Groupe de prendre ou reprendre la route en toute sérénité. À propos du groupe Fnac Darty Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2020 d'un réseau multi-format de 908 magasins, dont 741 en France, et se positionne comme le 3e acteur e-commerce en termes d'audience en France (44 millions de visites cumulées sur les sites du Groupe en moyenne chaque mois avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com). Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires pro forma de 7 491M€. À propos de ZEWAY ZEWAY a été lancé par un duo d'entrepreneurs chevronnés dans les énergies renouvelables. Après avoir réussi à développer les énergies solaires en cofondant Solairedirect, leader mondial de l'industrie photovoltaïque racheté par un grand groupe de l'énergie, l'équipe a décidé de se lancer dans un nouveau défi pour accompagner encore plus concrètement la transition énergétique en devenant un acteur de premier plan de la mobilité urbaine « zéro émission ». En mars 2019, ZEWAY réalise un premier tour de table de 15 millions d'euros levés auprès d'acteurs clés investis dans des solutions écologiques de mobilité urbaine : Demeter Partners, Allianz France et NCI. Pour en savoir plus : www.zeway.com Contacts presse Groupe Fnac Darty Alexandra Rédin // 06 66 26 05 18 // alexandra.redin@fnacdarty.com Audrey Bouchard // 06 17 25 03 77 // audrey.bouchard@fnacdarty.com ZEWAY Laurence de la Touche // 06 09 11 11 32 // laurence@agencethedesk.com Guillaume Bourg // 06 10 61 62 50 // guillaume@agencethedesk.com 3 Aide de la Région Ile-de-France de 1500€ déduite, services ZEWAY tout inclus, pour un salarié de plus de 25 ans et sur une durée de 36 mois.