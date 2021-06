Fnac Darty : propose des scooters électriques avec Zeway

Fnac Darty annonce un partenariat commercial avec Zeway pour la distribution d'une nouvelle génération de scooter électrique rechargeable en 50 secondes chrono.



Dans le cadre de cet accord, les enseignes Fnac et Darty proposeront swapperOne, le premier modèle de scooter électrique développé par Zeway, dans 5 magasins de la capitale ainsi que sur leur site e-commerce.



' Après le partenariat d'envergure autour de Citroën AMI, ainsi que le lancement du scooter électrique RED à 300 km d'autonomie, c'est une collaboration tout aussi innovante et différenciante que vient de nouer le groupe avec Zeway ' indique le groupe.



