Fnac Darty : succès de l'émission d'OCEANE 2027

Fnac Darty annonce le succès de son émission d'OCEANE à échéance 2027 pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros, annoncée mardi matin et réalisée par voie de placement uniquement auprès d'investisseurs qualifiés.



Le produit net sera affecté au remboursement de certains financements du groupe de distribution, notamment son prêt à moyen terme d'un montant de 200 millions d'euros venant à échéance en avril 2023.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement à long terme de Fnac Darty qui vise à optimiser la maturité de sa dette et sa flexibilité financière. Le règlement-livraison des obligations est prévu le 23 mars.



