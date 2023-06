Fnac Darty : ouverture de l'option de dividende en actions

Fnac Darty annonce que la période d'option pour le paiement en actions de son dividende 2022 de 1,40 euro par action, est ouverte du 15 au 29 juin inclus, les résultats de l'option étant prévus le 30 juin et l'émission des actions nouvelles, le 6 juillet.



Le prix de l'action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 31,15 euros et le nombre maximum d'actions susceptibles d'être émises dans ce cadre est de 1.216.846, soit environ 4,47% du nombre total d'actions composant le capital social au 14 juin.



Les actionnaires du groupe de distribution pourront recevoir la totalité du dividende, soit en numéraire, soit en actions nouvelles. Tout actionnaire qui n'aurait pas opté en faveur du dividende en actions percevra le paiement en numéraire le 6 juillet.



