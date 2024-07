Fnac-Darty : parvient à réduire ses pertes au 1er semestre

Le groupe Fnac-Darty publie un chiffre d'affaires de 3390 ME au titre du 1er semestre 2024, en hausse de 1,4% (+0,1% en données comparables).



Par rapport au 1er semestre 2023, la marge brute s'est très légèrement améliorée, passant de 1039 à 1050 ME, tandis que l'EBITDA courant passe de 143 à 146 ME.



Au final, le groupe enregistre un résultat net part du groupe des activités poursuivies de -75 ME, une perte néanmoins atténuée par rapport aux -163 ME enregistrés un an plus tôt.



'Au 1er semestre, la performance du Groupe est traditionnellement affectée par le caractère saisonnier de l'activité, dont la majeure partie du résultat et du cash-flow libre opérationnel est enregistrée au cours du second semestre', souligne le groupe.



Fnac-Darty ajoute que malgré des premiers signes positifs, la reprise des marchés reste incertaine. Le Groupe maintient donc sa vigilance mais confirme à ce stade un Résultat Opérationnel Courant (ROC) pour 2024 au moins égal à celui de 2023.



Le Groupe réaffirme par ailleurs son objectif d'atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500ME sur la période 2021-2024, soit un niveau de 180ME en 2024.



