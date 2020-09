Fnac Darty : plébiscité dans le rapport de la FEVAD

17/09/2020 | 18:12

Le groupe Fnac Darty annonce ce jeudi, alors que la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) a publié en début de semaine, le chiffre d'affaires du e-commerce pour le 2e trimestre, que Fnac.com et Darty.com (2e sites e-commerce en termes d'audience) ont été 'les plus plébiscités'.



'[Ces sites] ont enregistré la plus forte accélération de la croissance du trafic d'audience couvrant 44% de la population française, en hausse de près de 10 points par rapport à l'an dernier. Fnac Darty voit ainsi récompenser sa stratégie d'investissement long terme dans sa transformation digitale et omnicanale', commente le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.