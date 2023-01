Fnac Darty : plus forte baisse du marché SRD à la mi-séance du mercredi 17 janvier 2023

Fnac-Darty (-6,89% à 34,04 euros)



Plus forte baisse du marché SRD ce jour, Fnac-Darty a fait état hier de résultats préliminaires 2022 dégradés, ce qui l'oblige à reporter d'un an son objectif de cash-flow libre opérationnel. Ce dernier est négatif à hauteur de 30 millions d'euros impacté par une baisse des ventes en décembre et par des effets négatifs du besoin en fonds de roulement. Il s'élevait à 170 millions d'euros en 2021.