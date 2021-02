Fnac Darty recrute 500 talents en CDI en 2021 et fait évoluer son expérience de recrutement avec un nouveau site carrière

Le 24 février 2021

En 2021 et pour les années à venir, Fnac Darty s'engage dans une dmarche de recrutement ambitieuse avec l'embauche de nouveaux collaborateurs pour des fonctions identifiées comme stratégiques et porteuses, dont 500 postes en CDI dès à présent.

Parmi les métiers prioritaires visés par ces campagnes de recrutement figurent 200 postes de techniciens S.A.V spécialisés dans l'intervention à domicile en 2021. Ces professionnels ont pour missions principales d'assurer au domicile des clients le diagnostic des pannes et assurer la réparation des produits et équipements électrodomestiques. Ils apportent leur expertise déterminante pour favoriser une plus grande durabilité des appareils, faire vivre l'économie de la réparation et incarnent un rôle d'ambassadeur du groupe au travers de son contrat de confiance. Au total, un recrutement de 500 techniciens est prévu à horizon de 2025, à la fin du déploiement du nouveau plan stratégique de Fnac Darty, Everyday.

150 postes de chauffeurs-livreurs sont aussi à pourvoir en 2021 au sein de Fnac Darty, des métiers qui ont une nouvelle fois témoigné de leur rôle stratégique lors de ces derniers mois où les clients des enseignes Fnac et Darty ont largement plébiscité les sites fnac.com et darty.com avec un recours accru à la livraison.

Fnac Darty a également pour projet l'embauche de 150 concepteurs/vendeurs de cuisine pour venir en soutien du développement de son activité Darty Cuisine, dont le projet d'ouvrir au moins 150 magasins dans les années à venir reste une priorité, dans le cadre de sa stratégie de diversification.

Ces concepteurs/vendeurs de cuisine, recrutés d'abord puis formés par l'Académie Fnac Darty par la suite, constituent un maillon essentiel de l'attractivité de la marque.

En parallèle de ces fonctions prioritaires, Fnac Darty poursuit ses recrutement pour les métiers de l'IT, du digital et du E-commerce et plus spécifiquement pour des profils de développeurs web, analystes cybersécurité, ingénieurs systèmes, data analyst, chef de projet MOE ainsi que chefs de produit. Ces derniers viennent s'ajouter aux 1500 postes* qui ont déjà été pourvus en CDI en 2020 dans les magasins, les centres logistiques et pour les directions fonctionnelles du siège.

Selon Tiffany Foucault, Directrice des Ressources Humaines de Fnac Darty : « Nous investissons sur le long terme en recrutant des profils variés sur des fonctions à forte valeur ajoutée avec l'ambition de les accompagner et de les former. Nous confirmons ainsi notre volonté de renforcer notre position de premier réparateur de France et de leader dans le domaine de l'économie circulaire tout en confortant notre rôle d'acteur de référence dans la relation clients. Dans un contexte économique incertain, ces campagnes de recrutement viennent également témoigner de notre capacité à nous projeter pour préparer l'avenir. »

*Chiffre annuel de recrutement en CDI Fnac et Darty France arrêté au 31/12/20.

Afin d'accélérer ces recrutements identifiés comme prioritaires, Fnac Darty lance son nouveau site

Carrières carrieres.fnacdarty.com, développé par CV Catcher (édité par le groupe HelloWork). Il permet aux candidats de se plonger immédiatement dans l'environnement et les métiers de Fnac Darty

grâce à un contenu personnalisé, et de trouver en quelques clics, les opportunités en adéquation avec leurs parcours et compétences. Ce portail vise ainsi à attirer de nouveaux talents pour les différents métiers pour lesquels Fnac Darty recrute en leur proposant une expérience de recrutement simplifiée à travers l'accès instantané à toutes les offres d'emploi qui correspondent à leur profil. Les nouvelles

fonctionnalités du site permettent d'analyser le CV en temps réel : expériences, formations, compétences et propose en retour toutes les offres correspondantes.

Ce site carrière présente également le Groupe Fnac Darty auprès des candidats en mettant en avant ses indicateurs clés et les avantages collaborateurs. Doté d'un chatbot conversationnel, ce site permet enfin aux candidats de les guider au mieux tout au long de leur navigation et recherche d'emploi.

A propos de Fnac Darty : Prsent dans douze pays, Fnac Darty est un leader europen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'lectromnager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose  fin 2020 d'un rseau multi-format de 908 magasins, dont

741 en France, et se positionne comme le 3e acteur e-commerce en termes d'audience en France (44 millions de visites cumulées sur les sites du

Groupe en moyenne chaque mois avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com). Acteur omni-canal de rfrence, Fnac Darty a ralis en 2020 un chiffre d'affaires pro forma de 7 491M€.