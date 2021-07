Fnac Darty relève ses perspectives 2021 après un bond de 21,6% de l'activité au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Fnac Darty a relevé jeudi ses perspectives pour 2021, après avoir vu son chiffre d'affaires progresser de 21,6% au premier semestre en dépit de restrictions sanitaires ayant pénalisé les conditions d'exploitation des enseignes du groupe de distribution spécialisée.

Evoquant un début d'année "encourageant" mais dans un contexte sanitaire "toujours incertain", le groupe a indiqué qu'il s'attendait à un chiffre d'affaires en croissance de près de 5% par rapport à 2020, sous réserve d'absence de nouvelle période "prolongée de fermeture de magasins".

Il vise également un résultat opérationnel courant compris entre 260 millions et 270 millions d'euros, "soit un niveau équivalent au résultat opérationnel courant pro forma 2019, hors billetterie".

"Fnac Darty reste confiant mais prudent sur la performance de ses marchés au deuxième semestre et restera focalisé sur son exécution commerciale pour réussir pleinement les grands rendez-vous commerciaux du second semestre, ainsi que sur la maîtrise des coûts et la génération de cash-flow en ligne avec les objectifs du plan Everyday", a commenté le groupe dans un communiqué.

Le groupe a dressé ces perspectives alors que son chiffre d'affaires s'est inscrit à 3,46 milliards d'euros au premier semestre, contre 2,85 milliards d'euros au cours de la période correspondante de 2020. A données comparables, la hausse de l'activité a atteint 21,3% au premier semestre.

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 34,1 millions d'euros, contre un résultat opérationnel courant négatif de 57,6 millions d'euros pour la période correspondante de 2020.

Dans le même temps, le résultat net part du groupe de l'ensemble consolidé est ressorti à 17,2 millions d'euros, contre une perte de 118,3 millions d'euros un an plus tôt.

"La bonne maîtrise des coûts opérationnels au cours du semestre permet au groupe d'afficher une baisse significative des coûts exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires de 300 points de base à 28,7%, malgré une légère hausse des coûts logistiques de près de 3 millions d'euros, engendrée par davantage de livraisons à domicile réalisées sur la période, en lien avec la hausse des ventes en ligne", a commenté Fnac Darty.

