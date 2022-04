Fnac Darty : relèvement de note de crédit chez Scope

Fnac Darty annonce que l'agence de notation Scope a relevé la note de crédit long terme du groupe de 'BBB-' à 'BBB' avec perspective 'stable', ce qui lui permet de consolider son positionnement 'Investment grade'.



Cette amélioration fait suite à celle de Standard & Poor's du 22 mars dernier et 'témoigne de la reconnaissance de la solidité financière du groupe et de la robustesse de son modèle économique dans un contexte marqué par deux années de crise sanitaire'.



Le distributeur de biens culturels, électroniques et électroménagers dispose désormais des notations 'BBB', 'BB+' et 'Ba2', attribuées respectivement par Scope Ratings, Standard & Poor's, et Moody's, toutes trois assorties d'une perspective 'stable'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.