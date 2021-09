Fnac Darty : renforce sa présence en Occitanie, à Albi

La Fnac renforce sa présence en région Occitanie avec l'ouverture d'un nouveau magasin dans la région, le 16 septembre prochain au coeur du centre historique d'Albi.



Le magasin s'étirera sur près de 750 m² et proposera billetterie, micro-informatique, téléphonie, photo, son, accessoires TV, livres, audio, vidéo, gaming et jeux-jouets.



Une équipe de 15 collaborateurs accompagnera les clients autour des produits et services Fnac.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.