Communiqué de presse

Ivry, le 23 février 2021

Fnac Darty s'associe à Sofinco1 pour promouvoir et élargir l'accès au service Darty Max

Fnac Darty et Sofinco ont signé un accord de distribution visant à déployer à plus grande échelle Darty Max, le service de référence d'assistance à domicile par abonnement lancé par Fnac Darty fin 2019. Avec déjà 200 000 abonnés, Darty Max constitue un service de réparation disruptif unique en son genre, dont Fnac Darty entend élargir la promotion au travers de nouveaux canaux de distribution.

Dans le cadre du développement et de l'extension de Darty Max à un plus large public, Fnac Darty s'appuiera notamment sur l'expertise de Sofinco pour le populariser largement auprès des consommateurs. Le déploiement d'une offre commune d'accès privilégié aux produits et services durables, à travers une offre de crédit allant même jusqu'au crédit gratuit sur les produits labellisés "Le choix durable", est également prévu.

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « En tant que distributeur engagé et pionnier de l'allongement de la durée de vie des produits, Fnac Darty accélère le déploiement des services dédiés à cette démarche dont Darty Max est l'emblème. Cette collaboration avec Sofinco, partenaire historique de Fnac Darty, nous permettra d'aller encore plus loin dans la mise en place d'une offre conjointe en faveur de produits et services durables, associant notre expertise autour de la gestion de l'abonnement avec celle de leur excellence relationnelle et de la personnalisation de leurs services, au bénéfice des consommateurs et de la durabilité des produits ».

« En mettant son expertise au service de Fnac Darty, Sofinco va permettre de faciliter l'accès à des équipements durables au plus grand nombre grâce au déploiement de Darty Max et d'une nouvelle offre de crédit plus avantageux pour les produits les plus durables. Cette démarche s'inscrit dans notre projet sociétal "Sofinco for Good", qui porte la promesse d'un progrès partagé », précise Stéphane Priami, Directeur général du groupe CA Consumer Finance.

1 Sofinco est une marque de Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A.