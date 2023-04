Fnac Darty : signe un accord en vue de l'acquisition de MediaMarkt au Portugal

Fnac Darty renforce sa position au Portugal

Signature d'un accord en vue de l'acquisition de MediaMarkt au Portugal

Fnac Darty annonce avoir conclu un accord avec MediaMarktSaturn, filiale de Ceconomy, en vue d'acquérir 100 % de ses activités au Portugal.

MediaMarkt Portugal est un distributeur de produits électroniques de renom et rentable, qui opère 10 magasins ainsi qu'une boutique en ligne, et emploie environ 450 personnes dans l'ensemble du pays. Il propose une gamme très étendue d'appareils électroménagers et de produits techniques, avec un large éventail de références et une offre de services reconnue. Au cours de l'exercice 2021-2022, MediaMarkt Portugal a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros.

Après 25 ans de développement réussi au Portugal, Fnac Darty emploie aujourd'hui environ 1 700 collaborateurs et opère un réseau de 35 magasins Fnac au Portugal, ainsi que 6 centres PC Clinic, 1 Nature et Découvertes et le site Fnac.pt, pour un chiffre d'affaires d'environ 370 millions d'euros à fin 2022. La marque bénéficie d'une large couverture géographique et d'une excellente notoriété auprès des consommateurs.

Avec ce projet d'acquisition, déjà relutif avant synergies, le groupe consolidera sa position de numéro 2 au Portugal et pourra saisir l'opportunité d'accélérer sa croissance dans ses métiers historiques, de se diversifier et de se développer dans les catégories du gros et du petit électroménager, de renforcer ses services et d'améliorer son efficacité globale.

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « Notre présence au Portugal est une réussite depuis 25 ans et l'annonce d'aujourd'hui ouvre un nouveau chapitre d'expansion. L'acquisition de MediaMarkt permettra à Fnac Darty d'augmenter sa présence de près d'un tiers au Portugal, un marché dynamique pour le Groupe. C'est l'occasion d'acquérir une position forte sur le marché et de pouvoir ainsi proposer à nos clients portugais un écosystème complet de produits et services au cœur de notre projet Fnac Darty. En outre, unir nos forces dans les services après-venteet autres services permettra d'étendre notre action en faveur d'une consommation responsable et d'une économie circulaire. Je me réjouis d'accueillir les 450 nouveaux employés de MediaMarkt et de partager avec eux cette nouvelle aventure ».

L'opération est notamment soumise à l'approbation de l'Autorité de la Concurrence portugaise. L'objectif de Fnac Darty est de finaliser l'opération d'ici l'été 2023. La marque MediaMarkt continuera d'être utilisée au Portugal pendant une période transitoire. Toutes les relations avec les clients seront assurées par FNAC Portugal dès le closing.

À propos de Fnac Darty

Présent dans 12 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand public et d'électroménager. Le Groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose d'un réseau multiformat de 987 magasins à fin décembre 2022, et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (près de 24 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2022, dont 22% en ligne. Pour plus d'informations : www.fnacdarty.com